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Рождественская гонка: Украина четвертая после масс-старта

Совсем немного не хватило нашим спортсменам до тройки лидеров.
Сегодня, 19:56
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В четверг, 28 декабря, на Велтинс-Арене в Гельзенкирхене прошел масс-старт рождественской гонки.

Украину на этом мероприятии представлял дуэт Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного. 

В течение всей гонки наши спортсмены показывали неплохие результаты и претендовали на место в тройке. Но серия промахов Пидручного отбросила Украину на четвертую позицию.

Победителями же масс-старта стала французская пара Жульи Симон и Фабиана Клода.

Рождественская гонка. Масс-старт

  1. Жюлья Симон/Фабиан Клод (Франция) - 33:55.2
  2. Ханна Кебингер/Бенедикт Долль (Германия) - +50.5
  3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд/Стурла Легрейд (Норвегия) - +1:00.7
  4. Юлия Джима/Дмитрий Пидручный - +1:16.8

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