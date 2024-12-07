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Джима завершила спринт в Контиолахти в топ-30, выиграла гонку Давидова

Еще одна украинская биатлонистка сумела финишировать в зачетной зоне.
Сегодня, 20:05
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В субботу, 7 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира-2024/2025 по биатлону состоялась спринтерская гонка у женщин.

Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Юлия Джима, которая единственная из представительниц нашей команды без промахов прошла огневые рубежи и в итоге финишировала на 26-й позиции.

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Еще одной украинке удалось завершить гонку в зачетной зоне. Кристина Дмитренко с одной незакрытой мишенью стала 34-й.

Также по одному промаху допустили Елена Городна и Александра Меркушина, которые заняли итоговые 52-е и 62-е места соответственно. Анна Кривонос с двумя ошибками на огневых рубежах стала 69-й.

Выиграла спринтерскую гонку чешская биатлонистка Маркета Давидова, опередившая шведку Эльвиру Эберг, а замкнула тройку Суви Минккинен из Финляндии.

Кубок мира. Контиолахти
Спринтерская гонка. Женщины

  1. Маркета Давидова (Чехия, 0+0) 20:39.7
  2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+2) +8.8
  3. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +11.9

...

26. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:01.6
34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +1:16.9
52. Елена Городна (Украина, 1+0) +1:38.3
62. Александра Меркушина (Украина, 1+0) +2:01.7
69. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +2:16.6

В заключительный соревновательный день первого этапа Кубка мира в Контиолахти в воскресенье, 8 декабря, состоятся мужской и женский масс-старты.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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