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Бреза-Буше выиграла женский спринт, Джима финишировала в топ-4

Юлия показала свой лучший результат за последние три года.
Сегодня, 16:55
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

20 декабря в Анси, Франция, состоялся женский спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Практически идеальную гонку провела украинка Юлия Джима, которая закрыла все мишени без промахов, однако уступила соперницам в скорости.

На финальном круге француженка Жюстин Бреза-Буше сумела обойти немку Франциску Пройс и выиграла гонку с минимальным преимуществом.

Юлия же после второй стрельбы выходила третьей, но проиграла позицию Аннамарие Лампич, а в целом уступила победительнице чуть более 19 секунд.

Также в топ-30 попала Кристина Дмитренко, которая сделала лишь один промах и закончила гонку 21-й. Еще неплохой результат показала Александра Меркушина, прошедшая дистанцию без промахов. Спортсменка финишировала вне зачетной зоны, зато отобралась в персьют.

Результаты женского спринта:  

  1. Жюстин Бреза-Буше (0+1) 21:19,2
  2. Франциска Пройсс (0+0) +1,4
  3. Анамария Лампич (0+2) +13,7
  4. Юлия Джима (0+0) +19,1

...
21. Кристина Дмитренко (0+1) +1:06,7
48. Александра Меркушина (0+0) +1:55,5
62. Анна Кривонос (1+1) +2:33,4
77. Лилия Стеблина (0+3) +3:18,4. 

С полным календарем и результатами Кубка мира по биталону вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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