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Украина завершила сингл-микст в Оберхофе вне топ-10, выиграла гонку Финляндия

На четвертом этапе Кубка мира состоялась одиночная смешанная эстафета.
Сегодня, 14:10
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В воскресенье, 12 января, в заключительный соревновательный день на четвертом этапе Кубка мира-2024/25 по биатлону прошла одиночная смешанная эстафета.

Украину в этом сингл-миксте представляли Антон Дудченко и Ирина Петренко.

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Дудченко использовал один запасной патрон на первой стрельбе и вышел на дистанцию пятым. На втором огневом рубеже украинец отработал пять из пяти и передал эстафету шестым. Петренко потеряла две позиции ходом, но идеально отстрелялась на лежке и стойке.

Дудченко второй выход на дистанцию начал на седьмом месте и без ошибок закрыл все мишени при первой стрельбе. На второй биатлонист отстрелялся пять из шести, после чего передал эстафету десятым.

Петренко на первом рубеже потребовалось два дополнительных патрона, и украинская биатлонистка опустилась на 12-ю строчку. Потеряв ходом еще две позиции и отработав заключительную стрельбу с шести патронов, украинка все же отыграла одно место и в итоге финишировала 13-й.

Победу в одиночной смешанной эстафете в Оберхофе одержала команда Финляндии. Второй стала Франция, а замкнула тройку Германия.

Кубок мира. Оберхоф
Одиночная смешанная эстафета

  1. Финляндия (0+5) 39:17,1
  2. Франция (0+8) +5,8
  3. Германия (0+11) +24,9
  4. Швейцария (1+8) +46,4
  5. Австрия (0+8) +52,1
  6. Словения (0+9) +55,3

...

13. Украина (0+5) +2:43,8

Сегодня четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится классической смешанной эстафетой, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оберхоф Кубок мира по биатлону Антон Дудченко Ирина Петренко

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