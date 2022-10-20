Сколько потратили на ЧМ-2022 в Катаре
В Катарском Лусаиле уже вскоре начнется Чемпионат мира 2022. Проходить турнир буде в не самые стандартные даты - с 20 ноября по 18 декабря.
Как и всегда, организация такого мероприятия не из дешевых и представители страны Ближнего Востока немало финансово потратились на подготовку к нему.
Редакция ISPORT узнала сколько местные власти потратили на проведение мирового первенства.
Самый дорогой Чемпионат мира в истории
Еще при составлении своей заявки на проведения Мундиаля Катар заявил, что планирует потратить на организацию 200 миллиардов долларов. Позже данная сумма выросла до 220 миллиардов.
Это с отрывом самый дорогой Чемпионат мира в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Бразилии, которая в 2014 году потратила смешные в сравнении с Катаром 15 миллиардов долларов.
Стоимость предыдущих Чемпионатов мира
- ЧМ-2018 - $11,6 млрд
- ЧМ-2014 в Бразилии - $15 млрд
- ЧМ-2010 в ЮАР - $3,6 млрд
- ЧМ-2006 в Германии - $4,3 млрд
- ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее - $7,0 млрд
- ЧМ-1998 во Франции - $2,3 млрд
- ЧМ-1994 в США - $0,5 млрд
Примечательно, что лишь от 6 до 10 миллиардов из этих денег были потрачены на строительство стадионов. Все остальная сумма ушла на строительство необходимой инфраструктуры. В частности, Катар построил к Чемпионату мира отдельный город. Уже упомянутый Лусаиль, где пройдет открытие и финал Мундиаля.
Проведение мирового первенства является частью национальной стратегии страны, которая призвана сделать из Катара передовую державу азиатского региона и обеспечить высокий уровень доходов населения.
Напомним, ЧМ-2022 начнется уже 20 ноября на стадионе Лусаиль Айконик, где хозяева турнира примут национальную команду Эквадора в 17:00 по киевскому времени.
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