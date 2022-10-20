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Призовой фонд ЧМ-2022 по футболу

Узнайте какой призовой фонд ЧМ-2022, какой приз за первое место и сколько получат участники турнира
Сегодня, 21:45
Кубок мира и пачки денег / Getty Images
Кубок мира и пачки денег / Getty Images
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20 ноября на катарских стадионах начнется Чемпионат Мира-2022. Лучшие сборные мира сойдутся на полях в Ближней Азии и определят лучшего из лучших. 

Но кроме вожделенного трофея чемпионов мира, на победителя турнира, участники также будуть бороться и за довольно не маленькие призовые.

Редакция ISPORT.UA расскажет сколько денег команды получат за участие и какой приз ждет победителя.

Приз за первое место в ЧМ

ФИФА продолжает тенденцию увеличения общего призового фонда. Сумма призовых, которая будет распределена на все команды равна 440 млн долларов в то время, как 4 года назад призовой фонд составлял 400 миллионов евро, а в 2014 около 360 млн долларов.

Стоит также отметить, что на самом деле общий призовой фонд равен 1 миллиарду долларов, из которых: 

  • 370 млн пойдут футбольным клубам, чьи игроки поедут на мундиаль;
  • 220 млн - на страховку игроков от травм;
  • 70 млн - платежи за подготовку турнира.

Вместе с этим растет и сумма, которую получает победитель. В 2018 триумфатор в лице Франции заработал 38 млн долларов, а в 2014 Германия занесла в свою копилку 34 млн в американской валюте. Победитель этого Мундиаля заработает 42 млн.

Примечательно, что после ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее сумма призовых для победителя значительно выросла. 20 млн в 2006 против 8 млн в 2002. Это связано с запросом национальных команд, которые были не удовлетворены соотношением денег, которые зарабатывают они и сама организация с продажи телеправ.

Сколько получат команды за участие в чемпионате

Свой "кусок пирога" отхватит каждая из 32 национальных команд. За проход на мировое первенство каждая футбольная ассоциация заработает 9 млн долларов, даже если займет последнее место в группе и вылетит на групповой стадии.

Далее все зависит от результатов на самом турнире. Так, за проход в первую стадию плей-офф команды получают 13 млн долларов. Сборные, прошедшие в 1/4 финала приносят своим федерациям 17 млн долларов. 

Полуфиналисты уже гарантируют себе минимум 25 млн (получает команда, занявшая четвертое место). Бронзовый призер заработает еще два лишних миллиона, а финалисты станут богаче на 30 млн долларов.

  • Победитель - 42$ млн
  • Финалист - 30$ млн
  • Бронзовый призер - 27$ млн
  • Четвертое место - 25$ млн
  • Четвертьфиналисты -17$ млн
  • Участники 1/8 финала - 13$ млн
  • Групповая стадия - 9$ млн

Напомним, ЧМ-2022 начнется 20 ноября в 17:00 по киевскому времени матчем между хозяевами турнира Катаром и Эквадором. Финал пройдет 21 декабря в строящемся городе - Лусаиле.

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