Одноклубник и конкурент Мудрика перешел в аутсайдер АПЛ

Английский Ноттингем провернул очередной трансфер в это летнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба "лесников", в команду перебрался Каллум Хадсон-Одои из Челси. Cумма трансфера 5 млн фунтов + процент от последующей продажи.

Контракт с англичанином подписан на три года. Финансовые детали соглашения между игроком и клубом на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что родной позицией для Хадсона-Одои является левый фланг атаки.

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