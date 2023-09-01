Одноклубник и конкурент Мудрика перешел в аутсайдер АПЛ
Каллум Хадсон-Одои стал игроком Ноттингема.
Английский Ноттингем провернул очередной трансфер в это летнее трансферное окно.
Как сообщает пресс-служба "лесников", в команду перебрался Каллум Хадсон-Одои из Челси. Cумма трансфера 5 млн фунтов + процент от последующей продажи.
Контракт с англичанином подписан на три года. Финансовые детали соглашения между игроком и клубом на данный момент остаются неизвестными.
Отметим, что родной позицией для Хадсона-Одои является левый фланг атаки.
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