Известная певица посетила матч Арсенала Зинченко против Борнмута Забарного

В рамках 35-го тура АПЛ Арсенал встретился с Борнмутом.

Как это часто бывает на матч топовых клубов, не обошлось без знаменитых персон. Матч команд Александра Зинченко и Ильи Забарного посетила известная певица Mabel (настоящее имя - Мейбл Алабама-Перл МакВей)

Девушка является давней поклонницей "канониров" и поделилась снимками с игры в своих Instagram Stories, сделав также отдельный пост.

"Когда ты поддерживаешь свою команду и они поддерживают тебя в ответ", - подписала испанская певица британско-шведского происхождения видео, где она танцует у газона Эмирейтс Стэдиум под свою песню.

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