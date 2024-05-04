Арсенал - Борнмут 3:0: обзор матча и результат игры 04.05.2024

В субботу, 4 мая, в Лондоне в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги прошел матч между Арсеналом и Борнмутом.

В стартовый состав "вишен" вернулся Илья Забарный, который из-за болезни пропустил встречу с Брайтоном (3:0), что произошло с ним впервые в этом сезоне. А вот его соотечественник Александр Зинченко вновь остался на скамейке запасных "канониров".

Но и без экс-игрока Манчестер Сити команда Микеля Артеты завоевала уверенную победу. В первом тайме хозяева поля забрали себе мяч и начали раз за разом пробивать по воротам Марка Траверса. Гол хоть и состоялся, но только с пенальти, который реализовал Букайо Сака.

После перерыва игра немного выровнялась: гости вспомнили, что было бы неплохо атаковать, чтобы попытаться вырвать ничью. Но вместо этого они пропустили второй раз.

За 20 минут до конца основного времени Леандро Троссард получил передачу от Деклана Райса и ударом в касание отправил мяч в дальний угол.

Источник: Getty Images

Спустя несколько минут Антуан Семенио отыграл один мяч, но судья после подсказки от VAR отменил взятие ворот. Дело в том, что Доминик Соланке плечом задел Давида Райя, который из-за этого неудачно выбил кулаком мяч прямо на Семенио. Хотя при подобных ситуациях, когда Бен Уайт при угловых заталкивает вратаря соперника в ворота, судьи молчат.

Уже в добавленное время лондонцы довели счет до разгромного. Габриэль Жезус заметил забегание Деклана Райса и отдал ему пас. Хавбек принял мяч и с острого угла "прошил" Траверса.

В итоге Арсенал заработал три очка, которые позволили ему оторваться от Манчестер Сити на четыре очка. Однако "горожане" сыграли на два матча меньше. Борнмут в свою очередь остался десятым с 48 очками.

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Статистика матча Арсенал - Борнмут 36-го тура АПЛ

Арсенал - Борнмут 3:0

Голы: Сака, 45 (пен.), Троссард, 70, Райс, 90+7.

Ожидаемые голы (xG): 3,45 - 0,40

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 24 - 7

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 16 - 12

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу - Эдегор, Парти, Райс - Сака (Жезус, 85), Хаверц, Троссард (Мартинелли, 81).

Борнмут: Траверс - Смит (Ааронс, 89), Забарный, Сенеси (Унал, 79), Уаттара - Кук, Кристи, Семенио, Скотт (Биллинг, 71), Клюйверт (Февр, 89) - Соланке.

Предупреждения: Парти, Хаверц - Скотт, Смит, Кристи.

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