Александрия - Рух 2:2: обзор матча и результат игры 04.05.2024

В субботу, 4 мая, Александрия принимала на своем поле Рух в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Ротаня вновь не сумели завершить свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая составляет уже семь матчей, и завершили поединок с львовьянами вничью 2:2.

Александрия открыла счет благодаря быстрому голу. Уже на четвертой минуте Кирилл Ковалец пасом пяткой вывел один на один Николая Михайленко, который успешно перебросил голкипера. Тем не менее Рух отыгрался в середине первого тайма благодаря голу Евгения Пастуха, который реализовал по сути единственный момент своей команды в первой половине встречи.

Этот результат продержался практически до конца матча, а на 80-й минуте хозяева поля снова вышли вперед - Михайленко оформил дубль, замкнув головой навес в штрафную от Безерры. Однако в это раз гости сумели сразу же выровнять ситуацию усилиями Богдана Слюбика, который установил окончательный счет.

На данный момент Александрия с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Рух идет на пятой позиции, набрав 45 баллов.

Статистика матча Александрия - Рух 27-го тура чемпионата Украины

Александрия - Рух 2:2

Голы: Михайленко, 4, 80 - Пастух, 26, Слюбик, 82

Александрия: Шевченко, Скорко, Кравченко, Копына, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Смирный (Сигеев, 12, Погорилый, 88), Михайленко, Костышин (Безерра, 73), Ковалец

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский, Квасница (Плюман, 76), Пастух, Таллес (Притула, 90), Федор (Рунич, 45), Карабин (Теслюк, 85)

Предупреждения: Калитвинцев, 66, Калюжный, 90 - Дидык, 42, Слюбик, 44, Роман, 76.

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