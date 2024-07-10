В Англии из арбалета застрелили жену и двух дочерей комментатора BBC
В графстве Хартфоршир, на юго-востоке Англии, произошло убийство трех женщин, связанных с гоночным комментатором BBC Джоном Хантом.
Как сообщает BBC, в доме комментатора серьезно ранеными были найдены его жена Кэрол Хант (61 год) и две их дочери, Ханна (28 лет) и Луиза (25 лет). К сожалению, все они скончались на месте.
По информации источника, подозреваемым является 26-летний Кайл Клиффорд из района Энфилд. Предполагается, что он находится в Хартфордшире или на севере Лондона и владеет арбалетом.
Клиффорд проходил службу в британской армии на протяжении непродолжительного периода времени в 2022 году.
Главный суперинтендант Джон Симпсон заявил на пресс-конференции в полицейском участке Хэтфилда, что полиция квалифицирует смерть троих женщин как убийство.
На данном этапе не было произведено никаких арестов. Возможно, при убийстве был использован не только арбалет. В розыске участвуют вооруженная полиция и специальные поисковые группы.
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