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Автоспорт

В Англии из арбалета застрелили жену и двух дочерей комментатора BBC

Трагедия произошла в семье Джона Ханта.
Вчера, 21:41
Убийство семьи комментатора ВВС / Getty Images
Убийство семьи комментатора ВВС / Getty Images

В графстве Хартфоршир, на юго-востоке Англии, произошло убийство трех женщин, связанных с гоночным комментатором BBC Джоном Хантом.

Как сообщает BBC, в доме комментатора серьезно ранеными были найдены его жена Кэрол Хант (61 год) и две их дочери, Ханна (28 лет) и Луиза (25 лет). К сожалению, все они скончались на месте.

Джон Хант с женой Кэрол
Джон Хант с женой Кэрол / Источник: BBC

Ханна Хант
Ханна Хант / Источник: BBC

Луиза Хант
Луиза Хант / Источник: BBC

По информации источника, подозреваемым является 26-летний Кайл Клиффорд из района Энфилд. Предполагается, что он находится в Хартфордшире или на севере Лондона и владеет арбалетом.

Клиффорд проходил службу в британской армии на протяжении непродолжительного периода времени в 2022 году.

Кайл Клиффорд
Кайл Клиффорд / Источник: BBC

Главный суперинтендант Джон Симпсон заявил на пресс-конференции в полицейском участке Хэтфилда, что полиция квалифицирует смерть троих женщин как убийство. 

На данном этапе не было произведено никаких арестов. Возможно, при убийстве был использован не только арбалет. В розыске участвуют вооруженная полиция и специальные поисковые группы.

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