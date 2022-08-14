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Автоспорт

Гонка Формулы Е в Сеуле началась с массовой аварии восьми гонщиков

Также определился победитель чемпионата этого года.
Вчера, 15:19
Формула Е / Getty Images
Формула Е / Getty Images
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В субботу, 13 августа, в Сеуле прошла гонка Формулы Е, которая отметилась невероятной аварией, сообщает Motorsport.

Из-за непростых погодных условий (ранее прошел дождь), гонщики на старте заезда не справились с управлением в 21-м повороте, из-за чего один за другим "парковались" в барьерах.

Первым счастливчиком оказался Норман Нато. Его примеру последовали небезызвестные Себастьен Буэми и Дэн Тиктум. Ник де Врис вообще умудрился затолкать свою машину под Буэми. Сразу за ними расположились Оливер Эскью, Андре Лоттерер, Ник Кэссиди и Оливер Терви.

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Гонку, разумеется, остановили красными флагами. На восстановление барьеров и очистку трассы от обломков ушло полчаса. За это время трасса заметно подсохла, так что в дальнейшем подобной акции не наблюдалось.

В итоге победу в гонке праздновал Митч Эванс, но это не помогло ему продлить на день интригу в борьбе за чемпионство. Финишировавший пятым экс-пилот МакЛарена Стоффель Вандорн завоевал титул чемпиона Формулы Е.

Стоффель Вандорн
Стоффель Вандорн

У бывшей команды 30-летнего бельгийца в будущем могут возникнуть серьезные финансовые траты - все из-за развернувшейся саги вокруг перехода Оскара Пиастри и расторжении контракта с Даниэлем Риккардо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоспорт Формула Е
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