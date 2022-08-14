Альпин потребует от следующей команды Пиастри от 15 до 25 миллионов долларов

Вот уж не ожидал Себастьян Феттель, что своим решением уйти из спорта он создаст такую вакханалию в пелотоне. В Астон Мартине Себа заменит его многолетний соперник за чемпионство Фернандо Алонсо. Самого испанца должен был заменить Оскар Пиастри, но что-то пошло не так.

Зарубежные СМИ сводятся к тому, что 21-летний австралиец в сезоне-2023 будет выступать за МакЛарен, где заменит Даниэля Риккардо, с которым у коллектива из Уокинга возникли некоторые контрактные трудности. Теперь пришел черед Альпин делать угрозы.

Как сообщает Speedcafe.com, французы готовы подать многомиллионный иск к команде, которая решит взять Пиастри в боевые пилоты на следующий год. По информации источника, Альпин намерен добиться выплаты в размере от 15 до 25 миллионов долларов.

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Также ранее руководитель экс-Рено Отмар Сафнауэр заявлял о готовности команды пойти в суд, чтобы разобраться с контрактом Оскара, на подготовку которого, по его словам, были потрачены большие деньги.

Получается, что потенциально в сделке двух команд и двух гонщиков будет задействовано около 60 миллионов долларов: указанные деньги за Пиастри, Риккардо просит у МакЛарена 21 миллион за разрыв контракта, а сами "оранжевые" потребуют от следующей команды Дэна сумму, равную его будущей зарплате (примерно 15 миллионов).

В худшем случае МакЛарен будет вынужден в короткий промежуток времени расстаться с 46 миллионами долларов.