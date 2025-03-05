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Автоспорт

"Буду шокирован, если Макс не клюнет": экс-пилот засватал Ферстаппена в Астон Мартин

Переход действующего чемпиона мира будет зависеть от формы Ред Булл в новом сезоне.
Сегодня, 14:00
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Бывший гонщик Бенеттона, Ягуара и ряда других команд Джонни Херберт оценил реальность перехода Макса Ферстаппена в Астон Мартин. Британец убежден, что на решение нидерландского пилота повлияют результаты сезона-2025, сообщает CasinoApps.

"Ходят слухи, что дела обстоят не так гладко, как ожидалось. Если будут проблемы с силовой установкой, то это упростит выбор, особенно учитывая, что успешный двигатель теперь стоит на Астон Мартин. Тем более, будете работать с Эдрианом Ньюи.

Это было бы мудро. Макс не безумец. Он хочет лучшего для себя – положения, позволяющего ему выигрывать гонки и чемпионаты. Учитывая то, что я слышал, и возможности Астон Мартин, буду шокирован, если Макс не клюнет на приманку", – заявил Херберт.

Кстати, ранее Хаккинен оценил перспективы Шумахера-младшего вернуться в Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Астон Мартин Джонни Херберт

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