"Не достиг уровня Леклера": Марко уколол Хэмилтона перед стартом сезона
Советник австрийской конюшни Хельмут Марко поделился мыслями о предсезонных тестах. Он оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в составе Скудерии, сообщает Motorsport Week.
"Леклер был намного быстрее в Бахрейне. Но это нормально. Он знаком с командой и машиной.
Хэмилтон проехал много кругов, добавлял постепенно, но все же не достиг уровня Леклера. Впереди первая гонка, и мы знаем, что Хэмилтон, имея удобные условия, сможет добиться невероятных успехов", – заявил Марко.
На самом деле, британский пилот показал второе лучшее время на недавних предсезонных тестах. Хэмилтон уступил только пилоту Уильямс Карлосу Сайнсу. Гран-при Австралии намечен на 14-16 марта.
К слову, ранее ван дер Гарде сделал смелый прогноз на результаты Хэмилтона.
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