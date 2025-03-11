"Не достиг уровня Леклера": Марко уколол Хэмилтона перед стартом сезона

Советник австрийской конюшни Хельмут Марко поделился мыслями о предсезонных тестах. Он оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в составе Скудерии, сообщает Motorsport Week.

"Леклер был намного быстрее в Бахрейне. Но это нормально. Он знаком с командой и машиной.

Хэмилтон проехал много кругов, добавлял постепенно, но все же не достиг уровня Леклера. Впереди первая гонка, и мы знаем, что Хэмилтон, имея удобные условия, сможет добиться невероятных успехов", – заявил Марко.

На самом деле, британский пилот показал второе лучшее время на недавних предсезонных тестах. Хэмилтон уступил только пилоту Уильямс Карлосу Сайнсу. Гран-при Австралии намечен на 14-16 марта.

К слову, ранее ван дер Гарде сделал смелый прогноз на результаты Хэмилтона.

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