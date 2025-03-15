Марко: Третья позиция Ферстаппена - оптимальная

Советник Ред Булл Гельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен получил оптимальную позицию на старте.

Напомним, что действующий чемпион мира стартует с третьей позиции позади двух Макларен. Кроме того в Мельбурне ожидается дождь.

Марко убежден, что все эти факторы сыграют Максу на руку, так как при идеальных погодных условиях болид соперников сильнее.

"Мы очень довольны, и мы были на равных с Норрисом до 11-го поворота, после чего шины уже не работали. Такая проблема весь уик-энд, однако ситуация становится все лучше и лучше. В то же время именно по этой причине скорости не хватило для более высокого места.

Если завтра пойдет дождь, стартовая позиция будет оптимальной", - цитирует Марко Motorsport-Total.

Ранее Марко также признался, что уже выиграл пари у Ферстаппена-старшего.

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