Алонсо считает, что сезон будет очень тяжелым для Астон Мартин

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо считает, что команде тяжело придется в новом сезоне.

По словам испанца, Астон Мартин существенно отстает от команд из топ-4, а также проигрывает Рейсинг Буллз и Уильямс.

"Завершение Гран-при с нулем очков на счету в этом году может войти в привычку. Потому что сейчас есть четыре команды, которые явно быстрее остальных, а еще Рейсинг Буллз и Уильямс в данный момент тоже явно быстрее Астон Мартин.

Посмотрим, сможем ли мы правильно развивать машину по ходу сезона, это будет ключевым фактором. Например, для прохода в третий сегмент квалификации мне не хватило 0,08 секунды.

То есть команда, которая за счет обновлений аэродинамики по ходу сезона сможет отыграть 0,2-0,3 секунды на круге, в пелотоне отыграет не две позиции, а восемь. Так что я надеюсь, что мы сможем прибавить. Мы будем стараться привозить новинки на каждый Гран-при", - приводит слова Алонсо Autoracer.

Ранее также сообщалось, что Ферстаппен выступил против замены Лоусона.

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