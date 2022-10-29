ФИА вынесла окончательное решение по наказанию Ред Булл и Астон Мартина

Обе команды согласились с условиями которые им предложила Федерация.

Ред Булл и Астон Мартин договорились с ФИА об урегулировании конфликта относительно превышения потолка расходов в 2021 году.

В своем отчете Федерация объявила, что "быки" превысили лимит (118,036,000 фунтов) на менее, чем 5% (1,864.000 фунтов или 1,6%), что является незначительным нарушением. Сообщается, что перерасход связан с неправильным оформлением налоговых вычетов Великобритании, где команда базируется.

ФИА также приняла во внимание признание обладателей кубка Конструкторов о неверно составленном финансовом отчете за 2021 год, исключив или неверно представив ряд статей расхода.

Согласно принятому соглашению, Ред Булл выплатит штраф в размере 7 миллионов долларов в течение 30 дней с даты исполнения ABA, передает официальный сайт Формулы 1.

Команда также получит небольшой спортивный штраф в виде 10-процентного сокращения установленных для них лимитов ограниченных испытаний в аэродинамической трубе и ограниченных вычислительных гидродинамики (CFD).

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Исходя из позиции Ред Булл в чемпионате, коэффициент, используемый для расчета их распределения, снизится с 70% до 63%.

Астон Мартин в свою очередь также некорректно составил финансовый отчет, исключив или неправильно представив ряд статей расходов. В итоге команда заплатит штраф в размере 450 000 долларов.