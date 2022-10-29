iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

ФИА вынесла окончательное решение по наказанию Ред Булл и Астон Мартина

Обе команды согласились с условиями которые им предложила Федерация.
Сегодня, 12:37
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images
0 0 0

Ред Булл и Астон Мартин договорились с ФИА об урегулировании конфликта относительно превышения потолка расходов в 2021 году.

В своем отчете Федерация объявила, что "быки" превысили лимит (118,036,000 фунтов) на менее, чем 5% (1,864.000 фунтов или 1,6%), что является незначительным нарушением. Сообщается, что перерасход связан с неправильным оформлением налоговых вычетов Великобритании, где команда базируется.

ФИА также приняла во внимание признание обладателей кубка Конструкторов о неверно составленном финансовом отчете за 2021 год, исключив или неверно представив ряд статей расхода.

Согласно принятому соглашению, Ред Булл выплатит штраф в размере 7 миллионов долларов в течение 30 дней с даты исполнения ABA, передает официальный сайт Формулы 1.

Команда также получит небольшой спортивный штраф в виде 10-процентного сокращения установленных для них лимитов ограниченных испытаний в аэродинамической трубе и ограниченных вычислительных гидродинамики (CFD).

Читай также: ФИА отменила штраф Алонсо на Гран-при США

Исходя из позиции Ред Булл в чемпионате, коэффициент, используемый для расчета их распределения, снизится с 70% до 63%.

Астон Мартин в свою очередь также некорректно составил финансовый отчет, исключив или неправильно представив ряд статей расходов. В итоге команда заплатит штраф в размере 450 000 долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл ФИА Астон Мартин
0 0 0

Статьи по теме

Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Клопп: Будет прекрасно, если все футболисты Ливерпуля вылетят с Чемпионата мира пораньше Клопп: Будет прекрасно, если все футболисты Ливерпуля вылетят с Чемпионата мира пораньше
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа16:01
Клопп: Будет прекрасно, если все футболисты Ливерпуля вылетят с Чемпионата мира пораньше
Украина15:51
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина15:39
УПЛ: календарь и результаты матчей
ЧМ-202215:26
Немецкий хавбек рискует пропустить Чемпионат мира-2022
Украина15:12
Ворскла победила Минай, реализовав все свои удары в створ
Лига Европы14:55
Динамо - Фенербахче: где смотреть матч 03.11.2022 Лиги Европы
Европа14:50
Тренер команды АПЛ предупредил своих игроков не устраивать шоу финтов в стиле Антони
НБА14:20
Морант: Если бы не травмы, Мемфис выиграл бы серию у Уорриорз
Лига конференций14:14
АЗ - Днепр-1: где смотреть матч 03.11.2022 Лиги конференций
Европа13:47
Игрок Вулверхэмптона устроил забег с фанатами на парковке супермаркета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK