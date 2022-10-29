ФИА отменила штраф Алонсо на Гран-при США

ФИА отменила штраф Фернандо Алонсо, полученный после Гран-при США в прошлые выходные, после того, как Альпин удалось добиться отклонения протеста Хаас, сообщает официальный сайт Федерации.

После гонки в Остине Хаас подал протест на Альпин за то, что Алонсо после аварии с Лэнсом Строллом продолжил заезд на небезопасном болиде, так как у него постоянно болталось зеркало, которое, в итоге, отвалилось.

После рассмотрения инцидента ФИА "наградила" испанца 30-секундным штрафом, из-за чего он опустился с 7-го на 15-е место по итогам Гран-при США, потеряв при этом шесть заработанных очков.

Французская команда оспорила данный протест на том основании, что он был подан слишком поздно — на 24 минуты позже указанного крайнего срока. Но Федерация заявила, что ни одна из сторон не имеет возможности или права опротестовать решение стюардов.

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Однако затем Альпин потребовала права на пересмотр в свете новых доказательств, и дальнейшее слушание в конечном итоге привело к тому, что первоначальный протест Хаас был признан неприемлемым, поскольку было решено, что команда могла подать его в установленные сроки.

Это означает, что седьмое место Алонсо и шесть очков с этапа в Остине были возвращены законному обладателю.