Гран-при Мексики: Сайнс выиграл первую практику, Расселл - вторую

Гонщики готовятся к одной из заключительных гонок сезона.

Минувшей ночью состоялись первые свободные практики предстоящего Гран-при Мексики.

По итогам первой тренировки быстрейшим пилотом пелотона стал представитель Феррари Карлос Сайнс. Всего на 0,046 с от него отстал его напарник по команде Шарль Леклер. Третьим лучшим стал Серхио Перес из Ред Булл.

Результаты первой практики:

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А вот вторая практика завершилась преждевременно. Сначала произошла авария Леклера. Монегаск влетел в барьер, чем вызвал красные флаги. После возобновления сессии Гуаньюй Чжоу выехал за пределы трассы, где и остановился из-за проблем с болидом. Снова появились красные флаги. В итоге тренировка не была возобновлена.

Из-за этого так странно выглядит первая тройка лучших пилотов: Джордж Расселл стал 1-м, Юки Цунода - 2-м, а Эстебан Окон - 3-м.

Результаты второй практики:

Третья практика состоится 29 октября в 20:00, а квалификация - в 23:00. Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 30 октября. Начало заезда - 22:00 по киевскому времени.