iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Мексики: Сайнс выиграл первую практику, Расселл - вторую

Гонщики готовятся к одной из заключительных гонок сезона.
Сегодня, 07:57
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images
0 0 0

Минувшей ночью состоялись первые свободные практики предстоящего Гран-при Мексики.

По итогам первой тренировки быстрейшим пилотом пелотона стал представитель Феррари Карлос Сайнс. Всего на 0,046 с от него отстал его напарник по команде Шарль Леклер. Третьим лучшим стал Серхио Перес из Ред Булл.

Результаты первой практики:

Читай также: Хэмилтон: Не хочу пересмотр итогов сезона-2021 - ущерб уже нанесен

А вот вторая практика завершилась преждевременно. Сначала произошла авария Леклера. Монегаск влетел в барьер, чем вызвал красные флаги. После возобновления сессии Гуаньюй Чжоу выехал за пределы трассы, где и остановился из-за проблем с болидом. Снова появились красные флаги. В итоге тренировка не была возобновлена.

Из-за этого так странно выглядит первая тройка лучших пилотов: Джордж Расселл стал 1-м, Юки Цунода - 2-м, а Эстебан Окон - 3-м.

Результаты второй практики:

Третья практика состоится 29 октября в 20:00, а квалификация - в 23:00. Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 30 октября. Начало заезда - 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Мексики
0 0 0

Статьи по теме

Гран-при Мексики: Ферстаппен выиграл гонку в первом повороте Гран-при Мексики: Ферстаппен выиграл гонку в первом повороте
Гран-при Мексики: Онлайн-трансляция гонки Формулы-1 Гран-при Мексики: Онлайн-трансляция гонки Формулы-1
Гран-при Мексики: Все штрафы пилотов на предстоящую гонку Гран-при Мексики: Все штрафы пилотов на предстоящую гонку
Гран-при Мексики: Боттас взял поул, Хэмилтон - второй, Ферстаппен - третий Гран-при Мексики: Боттас взял поул, Хэмилтон - второй, Ферстаппен - третий
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

НБА11:53
Сан-Антонио отчислил игрока, который начнет восстановление своего психического здоровья
Футбол11:40
Центрбэк сборной Аргентины: Мы будем воевать за Месси на Чемпионате мира
Лига конференций11:30
АЗ - Днепр-1: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги конференций
НБА11:03
ЛеБрон установил рекорд НБА
Лига Европы10:56
Динамо - Фенербахче: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги Европы
Футбол10:22
Тунис могут отстранить от Чемпионата мира-2022
Лига Чемпионов10:15
Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Футбол10:00
Брайтон Де Дзерби приобретет юного аргентинского хавбека
Бокс09:50
Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция боя 30.10.2022
Украина09:42
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK