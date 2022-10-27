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Хэмилтон: Не хочу пересмотр итогов сезона-2021 - ущерб уже нанесен

Британец не хочет получить восьмой титул подобным образом.
Сегодня, 19:17
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images
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В свете разбирательства о превышении потолка расходов командой Ред Булл в 2021 году появились слухи о том, что Макса Ферстаппена даже могли бы лишить первого чемпионского титула, который достался бы Льюису Хэмилтону.

Однако 7-кратный чемпион заявил, что не хочет такого развития событий.

"Нет, мне такое не нужно, потому что ущерб уже нанесен", - цитирует Хэма Autosport. "У меня сложилось мнение по поводу работы команды, наших достижений. Мы выложились по полной и поступали правильно – я этим горжусь".

"Когда в Сингапуре начались разговоры о лимите расходов, у меня всплыли эмоции. Ты в каком-то смысле оставил все это позади, а тут оно возвращается. Это был словно еще один удар. Нужно подавлять эти эмоции и двигаться дальше".

"По-настоящему болезненным был тот факт, что в Формуле 1 такое может случиться. Ты ждешь, что все будет сделано правильно. А в итоге исход чемпионата, ради которого упорно трудилось такое количество людей, определяет ошибочное решение".

В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон после девятнадцати гоночных этапов занимает шестое место в личном зачете пилотов, заработав 198 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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