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Автоспорт

Ферстаппен надеется, что "зверь" Алонсо выиграет гонку в 2023 году

По мнению Макса, Нандо заслуживает, чтобы подняться на вершину подиума впервые с 2013 года.
Сегодня, 13:30
Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен / Getty Images
Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен / Getty Images

Владелец Астон Мартина Лоуренс Стролл надеется, что его команда сможет финишировать на подиуме обеими машинами на предстоящем Гран-при Канады.

Макс Ферстаппен в свою очередь пошел еще дальше. Действующий чемпион мира хочет, чтобы Фернандо Алонсо завоевал хотя бы одну победу в 2023 году.

"Мне он нравится. Он настоящий гонщик, и я думаю, что он заслуживает этого (победы). Он никогда не сдается, и вы можете видеть, что он любит спорт", - цитирует Макса Sky Sports.

"Иногда я думаю: "После стольких лет владения автомобилем, способным ездить только в середине пелотона, возможно, вы потеряли часть этой любви".

"Но он настоящий гонщик, он зверь. Так что, если вы спросите меня, кого бы я хотел увидеть на вершине подиума в этом году, я бы сказал, что это Фернандо".

Если 41-летний испанец победит в какой-либо гонке в Формуле 1, он станет обладателем рекорда по самому долгому перерыву между двумя победами.

Последний раз Фернандо Алонсо финишировал первым на домашнем Гран-при Испании в 2013 году еще в составе Феррари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен Астон Мартин

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Ферстаппен надеется, что "зверь" Алонсо выиграет гонку в 2023 году
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