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Автоспорт

В Порше не стали опровергать интерес к Формуле-1

Автомобильный гигант может попробовать присоединиться к серии в будущем.
Сегодня, 17:34
Порше / Getty Images
Порше / Getty Images

В Порше не исключают еще одну попытку присоединиться к Формуле-1.

Ранее, напомним, немецкий автоконструктор вел переговоры с Ред Булл, но стороны не смогли договориться.

По итогу провальных переговоров собственную заводскую команду получила другая компания концерна - Ауди.

Однако руководитель автоспортивного подразделения Порше Михаэль Дрейсер не стал исключать, что компания попробует еще раз в будущем.

"Автоспорт всегда будет одним из важнейших элементов для нашего бренда. И Формула-1 остается для нас очень интересной гоночной серией.

В ближайшие несколько лет мы сосредоточимся на своих текущих гоночных программах – в WEC, IMSA и Формуле Е. Мы хотим бороться там за большие победы. Что касается различных спекуляций, то мы традиционно не комментируем слухи", - цитирует Дрейсера racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Вольфф верит в восьмой титул Льюиса Хэмилтона.

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