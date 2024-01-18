В Порше не стали опровергать интерес к Формуле-1

Автомобильный гигант может попробовать присоединиться к серии в будущем.

В Порше не исключают еще одну попытку присоединиться к Формуле-1.

Ранее, напомним, немецкий автоконструктор вел переговоры с Ред Булл, но стороны не смогли договориться.

По итогу провальных переговоров собственную заводскую команду получила другая компания концерна - Ауди.

Однако руководитель автоспортивного подразделения Порше Михаэль Дрейсер не стал исключать, что компания попробует еще раз в будущем.

"Автоспорт всегда будет одним из важнейших элементов для нашего бренда. И Формула-1 остается для нас очень интересной гоночной серией.

В ближайшие несколько лет мы сосредоточимся на своих текущих гоночных программах – в WEC, IMSA и Формуле Е. Мы хотим бороться там за большие победы. Что касается различных спекуляций, то мы традиционно не комментируем слухи", - цитирует Дрейсера racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Вольфф верит в восьмой титул Льюиса Хэмилтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!