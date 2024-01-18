В Порше не стали опровергать интерес к Формуле-1
В Порше не исключают еще одну попытку присоединиться к Формуле-1.
Ранее, напомним, немецкий автоконструктор вел переговоры с Ред Булл, но стороны не смогли договориться.
По итогу провальных переговоров собственную заводскую команду получила другая компания концерна - Ауди.
Однако руководитель автоспортивного подразделения Порше Михаэль Дрейсер не стал исключать, что компания попробует еще раз в будущем.
"Автоспорт всегда будет одним из важнейших элементов для нашего бренда. И Формула-1 остается для нас очень интересной гоночной серией.
В ближайшие несколько лет мы сосредоточимся на своих текущих гоночных программах – в WEC, IMSA и Формуле Е. Мы хотим бороться там за большие победы. Что касается различных спекуляций, то мы традиционно не комментируем слухи", - цитирует Дрейсера racingnews365.
Ранее также сообщалось, что Вольфф верит в восьмой титул Льюиса Хэмилтона.
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