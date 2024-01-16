Вольфф убежден, что Хэмилтон способен выиграть восьмой титул

Тото Вольфф выразил уверенность, что Льюис Хэмилтон способен завоевать восьмой титул.

Глава Мерседес считает, что долгом команды является предоставить британцу подходящий болид, ведь Льюис все еще способен выиграть титул.

"Ответ: да. Заглавными буквами. В конце концов, Льюис не просто так семь раз выигрывал чемпионат. Он побил почти все существующие рекорды и выступал на совершенно другом уровне в сравнении с другими гонщиками.

Это нашей задачей является предоставить ему подходящую машину, за рулем которой он мог бы чувствовать себя в полной мере комфортно, которой мог бы в полной мере доверять. И если это случится, у Льюиса появится возможность вновь выиграть чемпионат.

К тому же, в случае с Льюисом, 39 лет – это вообще не возраст. Решающее значение имеет отношение к делу. Гонщик должен уметь верить в себя – в то, что для нет почти ничего невозможного", – цитирует Вольффа SpeedWeek.

Ранее также сообщалось, что Вольфф уверен в болиде на новый сезон.

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