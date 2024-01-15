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Автоспорт

Вольфф: Впервые за два года новый болид Мерседес ощущается настоящей машиной

Руководителю "серебряных стрел" понравилось то, что он увидел по итогам испытаний на симуляторе.
Сегодня, 18:29
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Остался месяц до того момента, когда Мерседес представит всему миру свой новый болид под названием W15.

И руководитель немецкой команды Тото Вольфф выразил удовлетворение тем, как машина ощущалась во время испытаний на симуляторе.

В беседе с The Daily Telegraph Вольфф поделился положительными предварительными отчетами пилота симулятора Мерседес Энтони Дэвидсона о том, что болид ощущается гораздо более собранным, чем его проблемные предшественники.

"Он ехал по Мельбурну (в симуляторе) и сказал: "Впервые за два года машина ощущается как машина", — цитирует австрийца Autosport.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы это соответствовало треку, но за последние два года мы видели, что это не всегда так".

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Напомним, что недавно Тото Вольфф подписал новое соглашение с Мерседес, по которому он будет работать руководителем "серебряных стрел" и после ближайшей смены регламента Формулы 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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