Вольфф: Впервые за два года новый болид Мерседес ощущается настоящей машиной

Руководителю "серебряных стрел" понравилось то, что он увидел по итогам испытаний на симуляторе.

Остался месяц до того момента, когда Мерседес представит всему миру свой новый болид под названием W15.

И руководитель немецкой команды Тото Вольфф выразил удовлетворение тем, как машина ощущалась во время испытаний на симуляторе.

В беседе с The Daily Telegraph Вольфф поделился положительными предварительными отчетами пилота симулятора Мерседес Энтони Дэвидсона о том, что болид ощущается гораздо более собранным, чем его проблемные предшественники.

"Он ехал по Мельбурну (в симуляторе) и сказал: "Впервые за два года машина ощущается как машина", — цитирует австрийца Autosport.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы это соответствовало треку, но за последние два года мы видели, что это не всегда так".

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Напомним, что недавно Тото Вольфф подписал новое соглашение с Мерседес, по которому он будет работать руководителем "серебряных стрел" и после ближайшей смены регламента Формулы 1.

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