Тото Вольфф продлил контракт с Мерседес, пишет The Telegraph.

Исполнительный директор и совладелец Мерседес продолжит свою работу в команде как минимум до конца 2026 года.

Ранее многие предполагали, что Вольфф наконец оставить немецкую команду и перейдет в руководство Формулой-1, однако поддержка со стороны президента Мерседеса и INEOS изменила планы Тото.

"Думаю, самым главным объединяющим фактором для нас является то, что мы доверяем друг другу. В конце концов, также будучи акционером, я хочу получать максимальную отдачу и от собственных инвестиций. А лучшая отдача с точки зрения инвестиций – это победы.

При этом я не собираюсь держаться за свое место, если увижу человека, который сможет справиться с этой работой лучше меня. Я уверен, что рядом со мной есть люди, способные сказать мне об этом в случае необходимости. Но пока мы решили, что продолжим работать", – рассказал Вольфф.

Ранее также руководитель Уильямс рассказал о работе над новым болидом.

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