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Автоспорт

Заубер намерен сменить состав пилотов в 2025 году

Чжоу и Боттас вряд ли останутся в команде.
Сегодня, 19:55
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Заубер планирует расстаться со своими пилотами по завершении будущего сезона, пишет formu1a.uno.

Команда уже некоторое время хочет сменить Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюй, однако ранее это не удавалось из-за различных факторов.

Ранее Заубер хотел подписать им на замену Хюлькенберга и Друговича, но первого не отпустил Хаас, а от второго отказался сам Заубер.

Теперь же главной целью команды считается Карлос Сайнс, который, вероятно, не продлит контаркт с Феррари. Ауди хочет сделать испанца своим первым номером.

Ранее также сообщалось, что в серии может появиться еще одна американская трасса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер

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