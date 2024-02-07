Заубер будет вынужден менять название в зависимости от места проведения Гран-при

У команды возникли проблемы с одним из главных спонсоров.

Представитель команды Заубер Алессандро Алунни Брави подтвердил, что швейцарская организация будет чередовать названия Stake и Kick в зависимости от законодательства об азартных играх в городах, где будут проводиться Гран-при, сообщает Motorsport.

Дело в том, что у Stake нет лицензии на деятельность в Швейцарии, где расположена штаб-квартира команды. И так как нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы не могут спонсировать швейцарские компании, Заубер будет вынужден менять название.

В прошлом году команда впервые получила поддержку Stake, и спонсор даже был включен в полное название команды, которая тогда называлась Альфа Ромео.

Однако в странах, где продвижение игорных компаний запрещено, команда использовала логотипы дочерней компании Stake Kick и даже выпустила специальную ливрею для Гран-при Бельгии.

Читай также: Обиженный Сайнс, возвращение Боттаса или шанс для молодежи: кто заменит Хэмилтона в Мерседес

Stake Kick также был на болидах во время Гран-при Австралии, Испании и Катара. Из-за этого у команды возникали и будут возникать сложности с продвижением бренда онлайн-казино и букмекерской конторы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!