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Баскетбол

Легендарная теннисистка стала совладелицей клуба женской НБА

Серена Уильямс приобрела акции Торонто Темпо.
Вчера, 21:39

Экстенисистка Серена Уильямс решила остаться в спорте путем вливания собственных денег в данную сферы.

43-летняя Серена стала совладелицей клуба женской НБА Торонто Темпо. Уильямс приобрела акции франшизы вместе с Ларри Таненбаумом, главой компании Kilmer Sports Ventures.

Бывшая спортсменка будет работать над созданием визуального стиля Темпо. Она будет работать над уникальными коллекциями и созданием будущей формы.

«Этот момент знаменателен не только для данного вида спорта, но и для демонстрации истинной ценности и потенциала женщин-спортсменок.

Я всегда думала, что женский спорт - это прекрасная инвестиционная возможность. И я с большим желанием жду сотрудничества с Ларри и всей этой страной для создания новой франшизы, которая станет частью наследия женской НБА», - сказала Уильямс.

Отметим, что Торонто Темпо начнет свои выступления в женской НБА в 2026 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серена Вильямс

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