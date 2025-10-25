iSport.ua
Русский Українська

Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam

Восхищена Карлосом Алькарасом.
Сегодня, 14:30       Автор: Валентина Чорноштан
Серена Уильямс / Getty Images
Серена Уильямс / Getty Images

Чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс поделилась мыслями о звезде испанского тенниса Карлосе Алькарасе.

"Конечно, знаю его хорошо, испанцы долго были на вершине. Рафаэль Надаль, конечно, но есть ещё много замечательных игроков. Карлос Алькарас делает невероятные вещи. Я — его безоговорочная фанатка. Всегда звоню ему, когда он играет, чтобы поддержать".

"Может ли он сравниться или превзойти рекорд Джоковича в 24 турнирах Grand Slam? В данный момент всё возможно. Когда начинал Федерер, никто не думал, что он превзойдёт Сампраса, а он это сделал.

Потом так же поступил Рафа, потом Джокович. Карлос очень молод, имеет сильных соперников, но, конечно, возможно. Рекорды существуют для того, чтобы их превосходить", — цитирует Уильямс ABC.es.

Добавим, что ранее Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Алькарас Серена Вильямс

Статьи по теме

Первая ракетка мира снялся с турнира в Шанхае Первая ракетка мира снялся с турнира в Шанхае
Сборная Мира разбила Европу в Кубке Лейвера Сборная Мира разбила Европу в Кубке Лейвера
Алькарас получил рекордные в истории тенниса призовые за победу на US Open-2025 Алькарас получил рекордные в истории тенниса призовые за победу на US Open-2025
Реал поздравил Алькараса с победой на US Open Реал поздравил Алькараса с победой на US Open

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина14:58
ЛНЗ минимально переиграл Металлист 1925
Европа14:52
Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии
Теннис14:30
Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam
Европа14:19
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на матч Ла Лиги
Украина14:04
Стало известно, дало ли слияние львовских клубов, Руху возможность задействовать Квасницу и Федора в дерби
Формула 113:55
Вильнев сосватал в Ред Булл заокеанского чемпиона
Европа13:30
Украинский форвард недоволен своим положением в Трабзонспоре и может сменить клуб зимой
Украина13:16
Суперлига: Старый Луцк противостоит Днепру, Киев-Баскет встретится с Соколами, а Ровно примет Мавпы
Европа13:05
Звезда Реала - о матче с Барселоной: "Хорошо сыграем для всех мадридистов"
Мотоспорт12:51
Баньяя триумфовал в спринте этапа MotoGP в Малайзии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK