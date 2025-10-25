Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam

Чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс поделилась мыслями о звезде испанского тенниса Карлосе Алькарасе.

"Конечно, знаю его хорошо, испанцы долго были на вершине. Рафаэль Надаль, конечно, но есть ещё много замечательных игроков. Карлос Алькарас делает невероятные вещи. Я — его безоговорочная фанатка. Всегда звоню ему, когда он играет, чтобы поддержать".

"Может ли он сравниться или превзойти рекорд Джоковича в 24 турнирах Grand Slam? В данный момент всё возможно. Когда начинал Федерер, никто не думал, что он превзойдёт Сампраса, а он это сделал.

Потом так же поступил Рафа, потом Джокович. Карлос очень молод, имеет сильных соперников, но, конечно, возможно. Рекорды существуют для того, чтобы их превосходить", — цитирует Уильямс ABC.es.

Добавим, что ранее Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА.

