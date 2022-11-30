Будивельник обыграл Гронинген и вышел в следующий раунд Кубка Европы ФИБА

Украинская команда финишировала второй в своей группе.

В среду, 30 ноября, киевский Будивельник в заключительном матче первого группового этапа Кубка Европы ФИБА встречался с Гронингеном.

Украинская команда, уступив в первой четверти, на большой перерыв все же пошла с преимуществом в один балл. В дальнейшем киевляне увеличили отрыв и в итоге довели поединок до победы со счетом 86:81.

В составе Будивельника Богдан Близнюк отличился трипл-даблом с 13 очками, 11 подборами и 10 передачами.

Будивельник - Гронинген 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17)

Будивельник: Грант 13+5 подборов, Гудвин 18+6 передач, Бобров 8+7 подборов, Коломойский 5, Близнюк 13+10 подборов + 11 передач – старт; Браун 12, Крутоус 9, Василяускас 5, Тихонов 3, Маяускас 0, Грицак 0.

В другом матче группы Бриндизи потерпел поражение 72:73 от Калева.

Будивельник занял второе место в своем квартете и вышел во второй групповой этап Кубка Европы ФИБА. Выиграл группу Калев.