НБА: Голден Стэйт обыграл Орландо, Лейкерс справились с Миннесотой
В ночь на пятницу, 28 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 27 февраля
Орландо – Голден Стэйт 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)
Орландо: Банкеро (41 + 5 потерь), Ф. Вагнер (27), Энтони (11 + 7 подборов), Картер (9 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Битадзе (7), Айзек (7 + 7 подборов), Ховард (6), Блэк (5), да Силва (2).
Голден Стэйт: Карри (56), Др. Грин (12 + 10 подборов), Муди (10), Подземски (8 + 7 передач), Батлер (5 + 7 передач) – старт; Пост (18), Пэйтон II (5), Хилд (3), Сантос (2), Нокс (2), Луни (0 + 7 подборов).
Милуоки – Денвер 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)
Милуоки: Я. Адетокумбо (28 + 19 подборов + 7 передач), Б. Лопес (22), Лиллард (19), Кузма (16 + 9 подборов), Принс (10) – старт; Трент (15), Грин (6), Портер (3), Симс (2).
Денвер: Йокич (32 + 14 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (20), К. Браун (13 + 10 подборов), Портер (12 + 10 подборов), Гордон (9) – старт; Стротер (12), Уэстбрук (10), Джордан (2), Ннаджи (2).
Даллас – Шарлотт 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29)
Даллас: Ирвинг (25 + 9 подборов), Браун (20 + 11 подборов), Томпсон (18), Кристи (8), Маршалл (3 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Экзам (12), Динуидди (8), Пауэлл (6), Эдвардс (3), Харди (0), Проспер (0).
Шарлотт: Уильямс (26 + 16 подборов), Бриджес (20 + 12 подборов + 6 передач), Смит (12 + 7 передач), Симпсон (11), Грин (7) – старт; Диабате (8), Джеффрис (6 + 8 подборов), Гибсон (4), Baugh (2), Сет Карри (0).
Финикс – Новый Орлеан 116:124 (30:35, 32:26, 29:27, 25:36)
Финикс: Букер (36 + 7 подборов + 9 передач), Дюрэнт (28), Джонс (15 + 12 передач), Бол (15), Ричардс (10 + 16 подборов) – старт; О'Нил (6), Пламли (4 + 8 подборов), Гиллеспи (2), Аллен (0), Данн (0), Вашингтон (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 10 подборов + 11 передач), Макколлум (19), Мерфи (18), Маткович (17 + 10 подборов), Мисси (11 + 10 подборов) – старт; Альварадо (14), Хоукинс (10), Робинсон-Эрл (5), Кэйн (3).
Лейкерс – Миннесота 111:102 (33:17, 25:30, 26:26, 27:29)
Лейкерс: Джеймс (33 + 17 подборов + 6 передач), Ривз (23), Дончич (21 + 13 подборов), Хэйс (10 + 7 подборов), Хатимура (5) – старт; Гудвин (7), Вандербилт (5), Винсент (4), Финни-Смит (3), Кнехт (0).
Миннесота: Эдвардс (18), Макдэниэлс (15 + 8 подборов), Конли (10), Рид (3 + 12 подборов), Кларк (3) – старт; Шэннон (25), Александер-Уокер (14), Дивинченцо (9 + 6 передач), Диллингэм (4), Гарза (1).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!