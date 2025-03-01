НБА: Лейкерс без Леня обыграли Клипперс, Юта без Михайлюка вырвала победу у Миннесоты
В ночь на субботу, 1 марта, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 28 февраля
Детройт – Денвер 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)
Детройт: Томпсон (13 + 5 перехватов), Харрис (12), Каннингем (11), Хардуэй (10), Дюрен (8 + 8 подборов) – старт; Бизли (16), Фонтеккьо (12), Шредер (8 + 7 передач), Рид (8), Холланд (8), Стюарт (7), Сассер (6), Клинтман (0), Уотерс (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (31), Портер (28 + 9 подборов), К. Браун (23), Йокич (23 + 17 подборов + 15 передач + 7 потерь), Ннаджи (8) – старт; Уэстбрук (8), Стротер (6), Джордан (4), Шарич (3), Пикетт (0), Джонс (0), Тайсон (0).
Атланта – Оклахома-Сити 119:135 (23:40, 41:31, 20:37, 35:27)
Атланта: Оконгву (23 + 13 подборов), Янг (19 + 12 передач), Рисаше (12 + 9 подборов + 7 потерь), Дэниэлс (10), Гуйе (2) – старт; Леверт (23), Ньянг (14), Мэнн (13), Уоллес (3), Барлоу (0), Капела (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (20 + 8 передач), Дорт (20), Уоллес (8), Холмгрен (7) – старт; Уиггинс (13), Хартенштайн (13 + 10 подборов + 6 передач), Джо (12), К. Уильямс (5), Флэглер (3), Джейлин Уильямс (3).
Бостон – Кливленд 116:123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28)
Бостон: Тейтум (46 + 16 подборов + 9 передач), Браун (37), Уайт (16), Хаузер (6), Хорфорд (5 + 7 подборов) – старт; Притчард (6), Питерсон (0), Корнет (0), Крэйг (0).
Кливленд: Митчелл (41), Гарлэнд (20 + 7 передач), Э. Мобли (17 + 12 подборов), Аллен (10), Струс (2) – старт; Хантер (12), Джером (8), Окоро (5), Уэйд (5), Меррилл (3).
Бруклин – Портленд 102:121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)
Бруклин: Хэйс (16), Томас (16), Клэкстон (16), К. Джонсон (14), З. Уильямс (5) – старт; Джонсон (10), Уилсон (9), Шарп (6 + 7 подборов), Мартин (5), Уотфорд (5), Льюис (0), Бикман (0).
Портленд: Шарп (25), Камара (19), Саймонс (14 + 6 передач), Клинган (12 + 7 подборов), Мюррэй (11) – старт; Бэнтон (23 + 8 подборов), Хендерсон (12 + 9 передач), Уокер (5), Рит (0), Рупер (0), Сиссоко (0).
Чикаго – Торонто 125:115 OT (27:30, 27:33, 27:27, 29:20, 15:5)
Чикаго: Уайт (24), Гидди (19 + 8 подборов + 12 передач), Коллинз (15 + 13 подборов), Болл (14), Бузелис (10) – старт; Хертер (15), Досунму (11), Джонс (10), Смит (4), Филлипс (3), Терри (0).
Торонто: Барнс (24 + 8 подборов + 6 передач), Куикли (23), Барретт (18 + 7 подборов + 8 передач), Дик (13 + 9 подборов), Пелтль (10) – старт; О. Робинсон (12 + 8 подборов), Уолтер (7), Шэд (5), Агбаджи (3), Мобо (0).
Мемфис – Нью-Йорк 113:114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)
Мемфис: Морэнт (25 + 7 передач), Бэйн (24 + 12 подборов + 6 потерь), Джарен Джексон (18 + 7 подборов), Иди (10 + 11 подборов), Уэллс (3) – старт; Кларк (11 + 7 подборов), Альдама (9), В. Уильямс (7 + 7 подборов), Кеннард (6), Пиппен (0).
Нью-Йорк: Брансон (23 + 7 подборов + 6 передач), Ануноби (19), Бриджес (15), Харт (12 + 6 передач), Таунс (11 + 7 подборов) – старт; Макбрайд (17), Робинсон (6), Шэмет (5), Пэйн (3), Ачиува (3).
Майами – Индиана 125:120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)
Майами: Хирро (29 + 7 передач), Адебайо (18 + 7 подборов + 7 передач), Хакес (11), Митчелл (10 + 8 передач), Уэйр (8 + 12 подборов) – старт; Д. Робинсон (20), Беркс (13), Хайсмит (9), Розир (4), Андерсон (3).
Индиана: Сиакам (36), Тернер (22), Халибертон (19 + 10 передач), Нембхард (9 + 11 передач), Несмит (7) – старт; Брайант (8), Топпин (7), Макконнелл (7), Шеппард (5), Уокер (0).
Финикс – Новый Орлеан 125:108 (40:18, 23:24, 29:28, 33:38)
Финикс: Бол (25), Ричардс (19 + 12 подборов), Букер (17 + 9 передач), Дюрэнт (17 + 6 передач), Джонс (9 + 6 передач) – старт; О'Нил (18), Гиллеспи (9), Пламли (6 + 9 подборов), Данн (5), Игодаро (0), Вашингтон (0).
Новый Орлеан: Хоукинс (24), Мисси (24), Олиник (11 + 7 подборов), Б. Браун (10), Мерфи (10 + 8 передач) – старт; Ривс (11), Робинсон-Эрл (9), Кэйн (4), Альварадо (3), Маткович (2).
Юта – Миннесота 117:116 (38:40, 18:27, 38:25, 23:24)
Юта: Коллинз (29 + 12 подборов), Секстон (13), Коллиер (11 + 14 передач + 6 потерь), Кесслер (9 + 12 подборов), Джузэнг (2) – старт; Сенсабо (17), Филиповски (11 + 13 подборов + 5 потерь), Мартин (11), Уильямс (9), Джордж (5 + 9 передач), Спрингер (0).
Миннесота: Рид (27 + 11 подборов), Макдэниэлс (20 + 10 подборов), Шэннон (17), Александер-Уокер (12), Конли (3 + 6 передач) – старт; Гарза (16), Дивинченцо (12 + 7 подборов), Кларк (5), Диллингэм (4).
Лейкерс – Клипперс 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25)
Лейкерс: Дончич (31 + 6 потерь), Джеймс (28 + 13 подборов), Финни-Смит (7), Ривз (6), Хэйс (5) – старт; Кнехт (8), Винсент (7), Гудвин (6), Джемисон (5), Вандербилт (3).
Клипперс: Зубац (27 + 16 подборов), Ленард (21), Харден (18 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Данн (14 + 9 подборов + 6 передач), Д. Джонс (8) – старт; Богданович (6), Коффи (4), Симмонс (2), Батюм (2).
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