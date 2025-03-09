НБА: Лейкерс без Леня уступили Бостону, Орландо обыграл Милуоки
В ночь на воскресенье, 9 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 8 марта
Шарлотт – Бруклин 105:102 (26:28, 17:30, 33:24, 29:20)
Шарлотт: Бриджес (26 + 12 подборов), Смит (19), Диабате (16 + 15 подборов), Бау (14), Грин (0) – старт; Флинн (9), Салон (9), Мур (5), Гибсон (4), Джеффрис (3).
Бруклин: Расселл (28 + 7 передач), З. Уильямс (19), Томас (16), Клэкстон (8), Джонсон (1) – старт; Уотфорд (12), Уилсон (7), Мартин (7), Шарп (4), Клауни (0).
Хьюстон – Новый Орлеан 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34)
Хьюстон: Брукс (27), Шенгюн (20 + 6 передач), Томпсон (15 + 9 подборов + 11 передач), Грин (14 + 7 подборов), Исон (12) – старт; А. Холидэй (20), Смит (14), Уитмор (8), Адамс (6 + 8 подборов), Тэйт (4), Грин (3), Уильямс (3), Лэндейл (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (20), Макколлум (17), Мисси (14), Мерфи (13), Олиник (0 + 6 передач) – старт; Альварадо (17 + 7 передач), Хоукинс (13), Маткович (11 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (7), Кэйн (5).
Атланта – Индиана 120:118 (39:19, 30:33, 26:36, 25:30)
Атланта: Янг (36 + 8 передач + 7 потерь), Оконгву (16 + 16 подборов), Дэниэлс (10 + 5 перехватов), Гуйе (6), Рисаше (6) – старт; Леверт (26), Капела (8 + 9 подборов), Ньянг (6), Мэнн (6), Уоллес (0).
Индиана: Сиакам (23), Тернер (14), Несмит (14), Нембхард (11 + 12 передач), Шеппард (5) – старт; Матурин (30 + 8 подборов), Брайант (10), Топпин (9), Джексон (2), Уокер (0), Макконнелл (0).
Торонто – Вашингтон 117:118 (39:33, 26:36, 24:26, 28:23)
Торонто: Барретт (23 + 9 подборов + 5 потерь), Пелтль (21), Барнс (18), Шэд (11 + 9 передач), Лоусон (7) – старт; Роден (13), Бэттл (11 + 8 подборов), О. Робинсон (7 + 7 подборов), Каслтон (6).
Вашингтон: Пул (34), Кулибали (18 + 10 подборов), Миддлтон (12), Сарр (10 + 14 подборов), Джордж (5) – старт; Кисперт (12), Холмс (10 + 11 подборов), Смарт (9), Кэррингтон (8), Шэмпени (0).
Майами – Чикаго 109:114 (36:24, 19:24, 34:30, 20:36)
Майами: Адебайо (22), Уиггинс (22), Хирро (21 + 8 подборов + 6 передач), Уэйр (7 + 12 подборов), Митчелл (4 + 8 передач) – старт; Розир (15), Д. Робинсон (12), Хакес (4), Хайсмит (2).
Чикаго: Гидди (26 + 10 подборов + 12 передач), Уайт (21), Коллинз (18 + 15 подборов), Джонс (15), Бузелис (13) – старт; Хертер (11), Смит (7), Терри (3), Филлипс (0), Хортон-Такер (0).
Милуоки – Орландо 109:111 (20:34, 27:26, 29:30, 33:21)
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 11 подборов), Лиллард (26 + 7 подборов), Принс (13), Кузма (11 + 8 подборов), Б. Лопес (8) – старт; Портер (12), Симс (2), Грин (0).
Орландо: Банкеро (29), Энтони (22 + 9 передач), Ф. Вагнер (18 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), Картер (7) – старт; Блэк (11), да Силва (5), Айзек (4), Битадзе (3), Хьюстан (3), Г. Харрис (0).
Бостон – Лейкерс 111:101 (33:33, 25:21, 29:13, 24:34)
Бостон: Тейтум (40 + 12 подборов + 8 передач), Браун (31), Хорфорд (14 + 9 подборов), Уайт (10 + 7 передач), Холидэй (7) – старт; Корнет (6), Притчард (3), Хаузер (0).
Лейкерс: Дончич (34 + 8 подборов + 5 потерь), Джеймс (22 + 14 подборов + 9 передач), Ривз (16), Финни-Смит (8), Вандербилт (4 + 8 подборов) – старт; Кнехт (9), Гудвин (6), Винсент (2), Джемисон (0).
Голден Стэйт – Детройт 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23)
Голден Стэйт: Карри (32), Батлер (26 + 9 подборов), Муди (12 + 7 подборов), Др. Грин (12 + 9 подборов + 7 передач), Пост (6) – старт; Сантос (15), Хилд (8), Пэйтон II (2), Луни (2), Спенсер (0), Джексон-Дэвис (0).
Детройт: Каннингем (31 + 9 потерь), Харрис (15 + 12 подборов), Дюрен (13 + 13 подборов), Хардуэй (6), Томпсон (6) – старт; Бизли (17), Шредер (11), Стюарт (7), Холланд (4), Фонтеккьо (0).
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