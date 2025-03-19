НБА: Голден Стэйт разобрался с Милуоки, Бостон обыграл Бруклин
В ночь на среду, 19 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 18 марта
Шарлотт – Атланта 102:134 (25:32, 32:38, 23:36, 22:28)
Шарлотт: Сет Карри (19), Джеффрис (19), Baugh (11 + 9 подборов), Уильямс (4), Грин (2) – старт; Гарретт (12), Смит (11), Мур (11), Нуркич (11), Диабате (2).
Атланта: Янг (31 + 8 передач), Дэниэлс (22 + 7 подборов + 7 передач), Рисаше (21 + 8 подборов), Оконгву (15 + 10 подборов), Гуйе (4) – старт; Барлоу (12), Мэнн (12), Мэтьюз (6), Ньянг (6), Крейчи (5).
Бостон – Бруклин 104:96 (21:26, 23:23, 27:21, 33:26)
Бостон: Порзингис (25 + 13 подборов), Уайт (18), Холидэй (12 + 8 передач), Хаузер (8 + 7 подборов), Хорфорд (4 + 6 передач) – старт; Шайерман (20), Притчард (10), Кета (4), Крэйг (2), Корнет (1).
Бруклин: Расселл (18 + 7 передач), З. Уильямс (15), Джонсон (13), К. Джонсон (11), Клэкстон (6 + 9 подборов) – старт; Уотфорд (11), Шарп (9 + 7 подборов), Мартин (9), Льюис (3), Клауни (1), Уилсон (0).
Голден Стэйт – Милуоки 104:93 (32:27, 26:17, 20:32, 26:17)
Голден Стэйт: Батлер (24 + 8 подборов + 10 передач + 5 потерь), Подземски (17 + 7 подборов), Пост (14), Муди (7 + 7 подборов), Др. Грин (3 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Хилд (15), Куминга (10), Пэйтон II (8), Сантос (3), Спенсер (2), Джексон-Дэвис (1), Луни (0).
Милуоки: Кузма (22), Я. Адетокумбо (20 + 9 подборов + 7 передач), Лиллард (16), Б. Лопес (16), Принс (6 + 8 подборов) – старт; Трент (10), Портер (2), Грин (1), Роллинз (0).
Клипперс – Кливленд 132:119 (37:45, 31:28, 38:29, 26:17)
Клипперс: Ленард (33 + 7 подборов), Зубац (28 + 20 подборов), Харден (22 + 9 передач), Пауэлл (11), Данн (2) – старт; Богданович (20 + 7 передач), Д. Джонс (10), Коффи (3), Батюм (3), Симмонс (0).
Кливленд: Струс (24), Митчелл (18 + 11 передач), Гарлэнд (17 + 8 передач), Э. Мобли (17), Аллен (8 + 8 подборов) – старт; Хантер (17), Джером (10), Окоро (3), Меррилл (3), Уэйд (2), Грин (0), Тайсон (0), Портер (0).
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