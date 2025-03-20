НБА: Лейкерс без Леня обыграли Денвер, Юта без Михайлюка разгромила Вашингтон

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 20 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 11 матчей.

Украинские баскетболисты Алексей Лень (Лейкерс) и Святослав Михайлюк (Юта) участия в матчах не принимали.

Результаты матчей НБА за 19 марта

Индиана – Даллас 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40)

Индиана: Сиакам (29), Матурин (23 + 7 подборов), Нембхард (22 + 8 передач), Несмит (18), Тернер (9) – старт; Топпин (13), Брайант (7), Шеппард (5), Уокер (3), Макконнелл (3 + 8 передач), Брэдли (3).

Даллас: Вашингтон (26), Маршалл (20 + 9 подборов), Джонс (18 + 11 подборов), Динуидди (17 + 12 передач), Эдвардс (9) – старт; Харди (24), Кристи (17 + 8 подборов), Пауэлл (0).

Орландо – Хьюстон 108:116 (23:28, 29:28, 20:32, 36:28)

Орландо: Банкеро (31), Ф. Вагнер (20 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Джозеф (13), Колдуэлл-Поуп (10), Картер (4) – старт; Битадзе (19 + 8 подборов), Блэк (7), Айзек (2), да Силва (2), Г. Харрис (0), Хьюстан (0).

Хьюстон: Грин (26 + 7 подборов), Шенгюн (22 + 12 подборов), Ванвлит (19), Исон (16 + 9 подборов + 5 перехватов), Брукс (15) – старт; Смит (13), Адамс (3), Грин (2), А. Холидэй (0).

Майами – Детройт 113:116 (32:22, 28:36, 33:30, 20:28)

Майами: Адебайо (30 + 9 подборов + 8 передач), Хирро (29), Д. Робинсон (14), Уэйр (14 + 12 подборов), Хакес (7) – старт; Митчелл (12), Беркс (4), Хайсмит (3), Ларссон (0).

Детройт: Каннингем (25 + 12 подборов + 11 передач + 5 потерь), Дюрен (15 + 11 подборов), Томпсон (14), Харрис (13 + 4 блок-шота), Хардуэй (10) – старт; Бизли (16), Шредер (8), Холланд (7), Стюарт (6), Фонтеккьо (2).

Оклахома-Сити – Филадельфия 133:100 (42:26, 28:30, 33:18, 30:26)

Оклахома-Сити: Уиггинс (26 + 6 передач), Джо (21), Джейлин Уильямс (19 + 17 подборов + 11 передач), Холмгрен (19 + 7 подборов), Джонс (11) – старт; Карлсон (16), К. Уильямс (13), Флэглер (5), Дюкас (3).

Филадельфия: Граймс (28 + 5 потерь), Эдвардс (19), Ябуселе (11), Батлер (7), Бриссетт (0) – старт; Окики (14 + 15 подборов), Риз (11), Худ-Шифино (6), Каунсил (4).

Миннесота – Новый Орлеан 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23)

Миннесота: Эдвардс (29), Рэндл (17 + 6 потерь), Конли (16), Гобер (10 + 9 подборов), Макдэниэлс (5) – старт; Дивинченцо (11 + 7 подборов), Кларк (9), Рид (9 + 7 подборов), Александер-Уокер (9), Шэннон (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (29 + 8 передач), Макколлум (18), Олиник (13), Мисси (13 + 7 подборов), Альварадо (8 + 6 передач) – старт; Б. Браун (15 + 7 подборов + 6 передач), Хоукинс (13), Робинсон-Эрл (5 + 7 подборов), Маткович (5).

Сан-Антонио – Нью-Йорк 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33)

Сан-Антонио: Касл (22), Пол (12 + 9 передач), Барнс (11), Сохан (10), Васселл (10 + 4 блок-шота) – старт; Мамукелашвили (34 + 9 подборов), Уэсли (6), К. Джонсон (6 + 10 подборов), Шэмпени (5), Бийомбо (4).

Нью-Йорк: Таунс (32 + 9 подборов), Бриджес (14 + 7 передач), Ануноби (14), Макбрайд (11), Харт (2 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Робинсон (13 + 11 подборов), Пэйн (11), Ачиува (4), Шэмет (2), Колек (2), Райт (0), Такер (0), Уотсон (0).

Юта – Вашингтон 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24)

Юта: Филиповски (21), Секстон (18), Коллиер (16 + 6 передач), Кесслер (7), Уильямс (2) – старт; Джордж (20), Сенсабо (17), Кларксон (14 + 5 потерь), Джузэнг (9), Тшибве (4 + 10 подборов), Поттер (0).

Вашингтон: Сарр (22 + 9 подборов), Вукчевич (17), Джонсон (12 + 6 передач), Кэррингтон (6), Пул (2) – старт; Джонс (24), Мартин (11 + 7 подборов), Гилл (10), Тор (8), Смарт (0).

Сакраменто – Кливленд 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31)

Сакраменто: Дерозан (27), Монк (22 + 8 передач), Эллис (13), Мюррэй (13), Валанчюнас (12 + 13 подборов) – старт; Картер (16), Лайлс (13 + 7 подборов), Фульц (5), Джонс (2).

Кливленд: Э. Мобли (31 + 10 подборов), Митчелл (26), Струс (12), Уэйд (12 + 7 подборов), Аллен (10) – старт; Джером (14 + 6 передач), Хантер (8), Окоро (5), Портер (1), Меррилл (0).

Портленд – Мемфис 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10)

Портленд: Авдия (31 + 16 подборов + 8 передач), Саймонс (22), Шарп (17 + 7 подборов), Камара (15), Клинган (7 + 11 подборов) – старт; Рит (13 + 9 подборов), Хендерсон (5), Тайбулл (3), Мюррэй (2), Макгауэнс (0), Минайя (0), Бэнтон (0), Рупер (0).

Мемфис: Бэйн (20 + 7 подборов), Джарен Джексон (14 + 5 потерь), Кеннард (6), Иди (6), Уэллс (2) – старт; Пиппен (18), Альдама (16), Хафф (8), В. Уильямс (4), Кончар (3), Бэгли (2), Кларк (0), Спенсер (0).

Лейкерс – Денвер 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)

Лейкерс: Дончич (31 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ривз (22 + 8 передач), Финни-Смит (14), Гудвин (8), Хэйс (6 + 7 подборов) – старт; Винсент (12), Кнехт (12), Вандербилт (10), Колоко (4), Милтон (1), Джеймс-младший (0).

Денвер: Гордон (26 + 11 подборов), Уэстбрук (12 + 9 передач), Портер (12), Уотсон (12), К. Браун (10) – старт; Пикетт (14), Джонс (9), Тайсон (6), Холл (5), Чанчар (2 + 8 подборов), Ннаджи (0).

Финикс – Чикаго 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37)

Финикс: Букер (41 + 7 передач), Дюрэнт (26 + 8 передач), Ричардс (18 + 9 подборов), Данн (16), Гиллеспи (4 + 7 передач) – старт; Коди Мартин (7), Джонс (6), О'Нил (5 + 10 подборов), Игодаро (4).

Чикаго: Уайт (24), Вучевич (24), Хертер (15), Джонс (12 + 9 передач), Бузелис (5) – старт; Гидди (22 + 7 подборов + 7 передач), Коллинз (8 + 7 подборов), Филлипс (6), Уильямс (5), Терри (0).

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