НБА: Юта с Михайлюком разгромно проиграла Бостону, Финикс победили Кливленд

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 22 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 10 матчей.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк сыграл против Бостона. Он провел на паркете 19 минут, за которые набрал четыре очка, сделал один подбор и одну передачу.

Результаты матчей НБА за 20 марта

Вашингтон – Орландо 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)

Вашингтон: Сарр (19 + 10 подборов), Пул (18), Миддлтон (9), Джордж (7 + 8 передач), Шэмпени (3) – старт; Вукчевич (17), Джонсон (14), Гилл (10), Джонс (4), Тор (2), Кэррингтон (2 + 5 потерь).

Орландо: Банкеро (30 + 8 подборов), Ф. Вагнер (21 + 8 подборов), Картер (16 + 12 подборов), Джозеф (11), Колдуэлл-Поуп (11) – старт; Блэк (13 + 6 передач + 5 потерь), да Силва (9), Хьюстан (6), Ховард (3), Битадзе (0), Г. Харрис (0), Айзек (0), Маккланг (0).

Сан-Антонио – Филадельфия 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)

Сан-Антонио: Сохан (23 + 9 подборов), Васселл (20 + 7 передач), Пол (18), Касл (17 + 14 передач), Барнс (14) – старт; К. Джонсон (18), Уэсли (10), Шэмпени (6), Мамукелашвили (2).

Филадельфия: Граймс (25 + 10 передач + 5 потерь), Эдвардс (25), Ябуселе (23 + 9 подборов), Окики (7), Батлер (5) – старт; Каунсил (20 + 8 подборов), Бриссетт (9), Худ-Шифино (3), Уокер (3).

Майами – Хьюстон 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)

Майами: Уиггинс (30), Адебайо (16 + 6 передач), Уэйр (16 + 14 подборов), Хирро (8 + 6 потерь), Хакес (4) – старт; Митчелл (12), Хайсмит (8), Д. Робинсон (4), Беркс (0), Лав (0).

Хьюстон: Ванвлит (37), Томпсон (18 + 9 подборов + 7 перехватов), Брукс (11), Шенгюн (8 + 10 подборов), Грин (6) – старт; Смит (11), Исон (7 + 8 подборов), Адамс (4 + 8 подборов).

Оклахома-Сити – Шарлотт 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 9 передач), Холмгрен (14), Хартенштайн (12 + 10 подборов), Уоллес (11), Уиггинс (11) – старт; Джо (14), Джейлин Уильямс (14), К. Уильямс (11), Карузо (9), Флэглер (5), Джонс (4), Дюкас (3), Карлсон (3).

Шарлотт: Бриджес (20), Грин (12), Джеффрис (11), Симпсон (10 + 8 передач), Нуркич (6 + 9 подборов) – старт; Смит (14), Диабате (12 + 7 подборов), Сет Карри (11), Мур (6), Гибсон (4).

Миннесота – Новый Орлеан 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)

Миннесота: Рэндл (20), Эдвардс (17), Макдэниэлс (17), Гобер (15 + 11 подборов), Инглс (0) – старт; Рид (15 + 6 передач), Дивинченцо (13), Кларк (11), Гарза (9), Александер-Уокер (8), Диллингэм (4), Хайлэнд (3), Майнотт (2), Конли (0 + 6 передач), Шэннон (0).

Новый Орлеан: Макколлум (15 + 6 потерь), Б. Браун (14), Олиник (10), Альварадо (9), Мисси (5 + 10 подборов) – старт; Ривс (11), Хоукинс (10), Маткович (8), Робинсон-Эрл (7), Брукс (4), Пэйтон (0).

Даллас – Детройт 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:34)

Даллас: Динуидди (31 + 7 передач), Вашингтон (27 + 4 блок-шота + 9 потерь), Томпсон (20), Маршалл (19 + 11 подборов), Джонс (10 + 7 подборов) – старт; Уильямс (7), Кристи (5 + 8 подборов), Пауэлл (4), Харди (0).

Детройт: Каннингем (35 + 7 подборов + 6 передач), Дюрен (14 + 9 подборов), Харрис (9 + 5 перехватов), Томпсон (8), Хардуэй (0) – старт; Бизли (16), Холланд (12), Шредер (11), Стюарт (8), Фонтеккьо (4).

Юта – Бостон 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)

Юта: Секстон (30), Кесслер (8 + 11 подборов + 6 передач), Коллиер (5), Уильямс (4), Михайлюк (4) – старт; Джордж (19 + 7 передач), Джузэнг (11), Сенсабо (7), Поттер (7), Филиповски (4 + 5 потерь).

Бостон: Порзингис (27 + 10 подборов + 6 передач), Тейтум (26 + 6 передач + 6 потерь), Уайт (11), Холидэй (8), Хорфорд (5 + 9 подборов) – старт; Притчард (18), Хаузер (14), Дэвисон (4), Уолш (4), Корнет (4 + 8 подборов), Шайерман (0), Питерсон (0), Кета (0), Крэйг (0).

Портленд – Денвер 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)

Портлендя: Авдия (36 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Шарп (23), Хендерсон (16 + 5 потерь), Камара (16), Мюррэй (3) – старт; Бэнтон (19), Рит (12 + 7 подборов), Тайбулл (3), Макгауэнс (0), Минайя (0), Рупер (0).

Денвер: Гордон (23), Уэстбрук (18 + 9 потерь), Портер (17), К. Браун (15), Дж. Мюррэй (10) – старт; Уотсон (12), Пикетт (5), Холл (4), Тайсон (3), Джонс (2), Чанчар (0), Ннаджи (0).

Финикс – Кливленд 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)

Финикс: Дюрэнт (42 + 8 передач), Букер (17 + 10 передач), Гиллеспи (13), Данн (10 + 9 подборов), Игодаро (6 + 13 подборов) – старт; Джонс (16), О'Нил (15), Коди Мартин (4).

Кливленд: Гарлэнд (18 + 6 передач + 5 потерь), Э. Мобли (16 + 12 подборов), Струс (9), Митчелл (7), Аллен (6) – старт; Хантер (17), Джером (16), Окоро (10), Уэйд (6), Меррилл (4 + 7 подборов), Грин (3).

Клипперс – Мемфис 128:108 (29:31, 31:35, 36:16, 32:26)

Клипперс: Харден (30 + 9 передач), Ленард (23 + 10 подборов), Зубац (17 + 10 подборов), Пауэлл (14), Данн (11) – старт; Богданович (16), Коффи (6), Д. Джонс (5), Батюм (5), Юбэнкс (1), Симмонс (0), Браун (0).

Мемфис: Джарен Джексон (23), Альдама (16 + 7 передач), Пиппен (15), Бэйн (10), Уэллс (3) – старт; Кеннард (15), Хафф (13), Иди (8 + 8 подборов), В. Уильямс (5 + 8 подборов), Кончар (0), Спенсер (0), Бэгли (0).

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