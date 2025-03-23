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Баскетбол

НБА: Чикаго разгромил Лейкерс с Ленем, Милуоки разобрался с Сакраменто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:25       Автор: Андрей Безуглый
Чикаго разгромил Лейкерс с Ленем / Getty Images
Чикаго разгромил Лейкерс с Ленем / Getty Images

В ночь на воскресенье, 23 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграныпять матчей.

Украинский баскетболист Лейкерс Алексей Лень сыграл против Чикаго. Он провел на паркете семь минут минут, за которые сделал один подбор.

Результаты матчей НБА за 22 марта

Индиана – Бруклин 108:103 (28:25, 33:27, 29:18, 18:33)

Индиана: Сиакам (26 + 6 передач), Тернер (22 + 8 подборов), Халибертон (16 + 8 подборов + 12 передач), Несмит (6), Нембхард (5 + 7 передач) – старт; Матурин (13), Топпин (10), Макконнелл (8), Брайант (2), Шеппард (0), Уокер (0).

Бруклин: К. Джонсон (20 + 9 подборов), Джонсон (17), Уилсон (13), Мартин (9), Клэкстон (9 + 10 подборов) – старт; Уотфорд (26), Клауни (5), Шарп (2), Льюис (2).

Атланта – Голден Стэйт 124:115 (40:23, 29:34, 29:24, 26:34)

Атланта: Янг (25 + 10 передач), Оконгву (22 + 12 подборов + 6 передач), Рисаше (14), Дэниэлс (12 + 11 подборов + 6 передач), Гуйе (2) – старт; Ньянг (23), Леверт (14 + 6 передач), Мэнн (5), Барлоу (4), Крейчи (3 + 6 передач).

Голден Стэйт: Батлер (25 + 8 передач), Муди (20), Подземски (19 + 8 подборов), Пост (11), Др. Грин (5 + 6 передач) – старт; Куминга (16), Пэйтон II (11), Хилд (5), Джексон-Дэвис (3), Сантос (0), Луни (0).

Нью-Йорк – Вашингтон 122:103 (31:21, 35:20, 26:35, 30:27)

Нью-Йорк: Таунс (31 + 11 подборов), Бриджес (27 + 5 потерь), Ануноби (23), Пэйн (13 + 7 передач), Харт (9 + 12 подборов) – старт; Робинсон (4), Ачиува (4), Колек (4 + 8 передач), Шэмет (3), Боучэмп (2), Уотсон (2).

Вашингтон: Пул (25 + 5 потерь), Джордж (15 + 10 подборов), Сарр (8 + 5 потерь), Шэмпени (7), Кэррингтон (4) – старт; Смарт (17), Джонсон (9), Джонс (6), Холмс (4 + 7 подборов), Вукчевич (4), Гилл (4), Мартин (0).

Сакраменто – Милуоки 108:114 (25:17, 36:32, 28:37, 19:28)

Сакраменто: Дерозан (22), Эллис (20 + 9 подборов + 6 передач), Валанчюнас (18 + 7 подборов), Лавин (16 + 7 подборов), Мюррэй (13 + 9 подборов) – старт; Ларэвиа (11), Лайлс (7), Картер (1), Фульц (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов), Б. Лопес (21), Принс (15), Кузма (14 + 14 подборов), Роллинз (0) – старт; Портер (18 + 6 передач), Трент (11), Грин (3), Коннотон (0).

Лейкерс – Чикаго 115:146 (31:32, 31:33, 27:39, 26:42)

Лейкерс: Дончич (34 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Ривз (25), Джеймс (17 + 5 потерь), Хэйс (10), Финни-Смит (2) – старт; Винсент (6), Кнехт (6), Хатимура (5), Гудвин (4), Джеймс-младший (2), М-ф Моррис (2), Милтон (2), Лень (0), Вандербилт (0).

Чикаго: Уайт (36), Бузелис (31), Гидди (15 + 10 подборов + 17 передач + 8 перехватов), Хертер (14), Вучевич (12 + 12 подборов) – старт; Уильямс (14), Терри (13), Коллинз (9), Картер (2), Смит (0), Филлипс (0), Хортон-Такер (0).

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