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Баскетбол

Бруклин дисквалифицировал Кайри Ирвинга

Звездный баскетболист был отстранен на несколько матчей.
Сегодня, 08:30
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В стане Бруклин Нетс продолжаются различные проблемы. Не так давно клуб уволил главного тренера Стива Неша, а теперь отстранил на пять матчей одну из своих звезд - Кайри Ирвинга.

Причина тому пост разыгрывающего в социальных сетях, которым он продвигал фильм с антисемитским посылом.

Бруклин Нетс выпустили официальное заявление по этом поводу:

"Последние несколько дней наш клуб неоднократно пытался достучаться до Кайри, с целью помочь ему осознать вред и опасность его слов и действий, начиная с публикации им ссылки на фильм, демонстрирующий ненависть к евреям. Мы полностью убеждены, что в данной ситуации было правильно объяснить, почему он поступил неверно. И нам казалось, что вместе нам удалось прийти к пониманию того, что нужно искоренять ненависть и нетерпимость.

Сегодня мы были разочарованы - Кайри получил возможность высказаться перед журналистами, но не стал прямо отрицать свои антисемитские предубеждения, как и признавать, что этот фильм пропагандирует ненависть к евреям. Такая возможность у него была не в первый раз, но он вновь ей не воспользовался.

Нежелание высказаться против антисемитизма сильно тревожит нас, так как идет вразрез с ценностями нашего клуба и наносит вред нашей команде. Соответственно мы считаем, что в данный момент он не может ассоциироваться с Бруклином. Было принято решение отстранить Кайри с вычетом зарплаты, до тех пор, пока он не предпримет ряд действий, которые бы исправили причиненный им вред. Это отстранение продлится не менее 5 матчей".

Отметим, что Ирвинг, выступая перед журналистам, заявил следующее: 

У меня не было цели причинить вред. Не я снял этот фильм и я не могу быть антисемитом, зная, откуда я родом. Не могу понять, как появился этот ярлык, потому что вы задаете мне одни и те же вопросы. Я уважаю все слои общества

Свое мнение по поводу данного случая также высказал комиссар НБА Адам Сильвер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг
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