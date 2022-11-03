"Я разочарован": комиссар НБА поговорит с Ирвингом о ситуации со скандальным фильмом

Самая громкая тема в НБА - это не вторая победа Лейкерс подряд, а реклама антисемитского фильма в исполнении Кайри Ирвинга.

Лига, профсоюз баскетболистов и владелец Бруклина Джо Цай - все уже успели осудить действия противоречивого разыгрывающего Нетс. Комиссар НБА Адам Сильвер намерен встретиться с игроком на следующей неделе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

"Кайри Ирвинг принял опрометчивое решение опубликовать ссылку на фильм, содержащий глубоко оскорбительные антисемитские материалы", - цитирует Сильвера официальный сайт НБА.

"Хотя мы ценим тот факт, что он согласился работать с Бруклином и Антидиффамационной лигой для борьбы с антисемитизмом и другими формами дискриминации, я разочарован тем, что он не принес безоговорочных извинений и не осудил гнусный и вредный контент в фильме, который он решил предать гласности".

"Я встречусь с Кайри лично на следующей неделе, чтобы обсудить эту ситуацию".

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После того, как его пост в Twitter стал достоянием общественности, Кайри Ирвинг встал на защиту своих действий, заявив, что он не сделал ничего запрещенного, так как пост был сделан на "общедоступной платформе".