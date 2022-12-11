НБА: Голден Стэйт взял верх над Бостоном, Майами уступил Сан-Антонио
В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.
Майами – Сан-Антонио 111:115 (29:25, 28:34, 27:27, 27:29)
Майами: Батлер (30), Хирро (23), Калеб Мартин (14), Лаури (12 + 7 передач), Адебайо (12 + 9 подборов) – старт; Оладипо (11), Струс (4), Робинсон (3), Дедмон (2).
Сан-Антонио: Джонсон (21 + 5 потерь), Лэнгфорд (19), Коллинз (16 + 8 подборов), Джонс (10), Брэнэм (2) – старт; Васселл (18), Макдермотт (13), Бэсси (8), Роби (5), Ричардсон (3 + 7 подборов + 6 передач).
Вашингтон – Клипперс 107:114 (29:28, 34:32, 21:26, 23:28)
Вашингтон: Кузма (35 + 12 подборов + 6 потерь), Порзингис (30 + 15 подборов), Гудвин (17 + 6 передач + 6 перехватов), Авдия (11 + 6 передач), Кисперт (7) – старт; Гилл (4), Дотсон (3), Гэффорд (0), Гибсон (0).
Клипперс: Джордж (36 + 7 подборов + 6 передач), М-с Моррис (19), Уолл (13), Ленард (13 + 8 подборов + 6 передач), Зубац (4) – старт; Батюм (12), Кеннард (10), Браун (4), Бостон (3), Мэнн (0).
Индиана – Бруклин 133:136 (38:40, 38:29, 24:26, 33:41)
Индиана: Халибертон (35 + 9 передач + 5 потерь), Хилд (17), Тернер (16), Смит (13), Нембард (5 + 7 передач) – старт; Бриссетт (14), Матурин (13 + 7 подборов), Несмит (12), Макконнелл (6), Джексон (2).
Бруклин: Миллс (24 + 6 передач), Самнер (21 + 7 подборов), Шарп (20 + 12 подборов), М-ф Моррис (15 + 11 подборов), Эдвардс (6 + 9 подборов) – старт; Томас (33), Ватанабе (10 + 7 подборов), Дьюк (7), Уильямс (0).
Кливленд – Оклахома-Сити 110:102 (28:22, 31:24, 23:26, 28:30)
Кливленд: Леверт (22), Мобли (21 + 12 подборов), Аллен (21 + 11 подборов), Гарлэнд (13 + 8 передач + 6 потерь), Стивенс (10 + 7 подборов) – старт; Окоро (8), Осман (8), Нето (5), Р. Лопес (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (23), Гидди (17 + 13 подборов + 6 передач), Покушевски (16 + 14 подборов), Дорт (7), Робинсон-Эрл (4) – старт; Джо (12), Уильямс (11), Бэйзли (8), Уиггинс (2), Мэнн (2), Мускала (0).
Чикаго – Даллас 144:115 (40:30, 42:23, 31:32, 31:30)
Чикаго: Дерозан (28 + 9 подборов), Вучевич (20 + 8 подборов), Лавин (16), Уильямс (16), Карузо (1) – старт; Досунму (17), Джонс (16), Драгич (14), Драммонд (9 + 7 подборов), Брэдли (3), Терри (2), Уайт (2 + 7 передач).
Даллас: Динуидди (27 + 8 передач), Вуд (21 + 9 подборов), Хардуэй (12), Пауэлл (6), Финни-Смит (0) – старт; Макги (18), Харди (15), Уокер (8), Бертанс (5), Буллок (3), Пинсон (0), Ниликина (0 + 6 передач).
Голден Стэйт – Бостон 123:107 (33:25, 35:38, 27:20, 28:24)
Голден Стэйт: Томпсон (34), Карри (32 + 7 передач), Пул (20), Грин (11), Луни (7 + 15 подборов) – старт; Куминга (14), Дивинченцо (3 + 8 подборов), Муди (2), Грин (0), Джером (0), Лэмб (0).
Бостон: Браун (31 + 9 подборов), Тейтум (18 + 7 подборов), Смарт (13), Гриффин (13 + 7 подборов), Г. Уильямс (4) – старт; Брогдон (16), Уайт (6), Притчард (3), Хаузер (3), Джексон (0), Корнет (0), Вонле (0).
Денвер – Юта 115:110 (28:26, 33:26, 31:38, 23:20)
Денвер: Йокич (31 + 12 подборов + 14 передач + 4 блок-шота), Дж. Мюррэй (30), Колдуэлл-Поуп (15), Гордон (15), Браун (4) – старт; Хайлэнд (11), Браун (5), Джордан (2), Грин (2).
Юта: Александер-Уокер (27 + 6 потерь), Бизли (19), Хортон-Такер (19 + 7 подборов), Олиник (18 + 9 подборов), Вандербилт (6) – старт; Кесслер (10 + 8 подборов), Агбаджи (6), Гэй (5), Больмаро (0).
Портленд – Миннесота 124:118 (32:27, 33:39, 29:26, 30:26)
Портленд: Лиллард (36 + 8 передач + 5 потерь), Саймонс (31), Грант (17 + 7 подборов), Харт (11 + 8 подборов), Нуркич (8 + 15 подборов) – старт; Юбэнкс (10), Шарп (5), Уотфорд (4), Уинслоу (2).
Миннесота: Эдвардс (26 + 7 передач), Расселл (24 + 5 потерь), Гобер (24 + 9 подборов), Андерсон (14 + 7 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (9) – старт; Рид (15), Науэлл (6), Риверс (0), Мур (0).