НБА: Михайлюк помог Нью-Йорку разгромить Голден Стэйт, Финикс уступил Вашингтону
Во вторник, 20 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.
Детройт – Юта 111:126 (24:31, 36:30, 25:34, 26:31)
Детройт: Айви (30 + 5 потерь), Дюрен (15 + 14 подборов), Богданович (15), Стюарт (7), Хэйс (4) – старт; Беркс (10), Бэгли (10), Нокс (9), Бей (7), Диалло (4), Джозеф (0), Макгрудер (0).
Юта: Маркканен (38), Кларксон (21 + 6 передач), Вандербилт (18 + 13 подборов + 6 передач), Кесслер (10 + 9 подборов), Конли (7 + 7 передач) – старт; Бизли (17), Гэй (8), Агбаджи (3), Александер-Уокер (2), Азубуйке (2), Больмаро (0), Поттер (0), Фонтеккьо (0), Хортон-Такер (0).
Майами – Чикаго 103:113 (21:31, 36:21, 20:36, 26:25)
Майами: Адебайо (27 + 12 подборов + 6 передач), Хирро (19 + 7 передач), Хайсмит (18), Оладипо (14), Струс (4 + 6 передач) – старт; Робинсон (13), Дедмон (3), Кэйн (3), Робинсон (2), Йович (0).
Чикаго: Вучевич (29 + 12 подборов), Дерозан (24), Лавин (21 + 7 передач), Карузо (7), Уильямс (6) – старт; Уайт (14), Драгич (8), Джонс (2), Досунму (1), Драммонд (1).
Нью-Йорк – Голден Стэйт 132:94 (33:25, 36:31, 31:25, 32:13)
Нью-Йорк: Брансон (21), Граймс (19), Барретт (18), Рэндл (15 + 12 подборов), Робинсон (9 + 11 подборов) – старт; Куикли (22), Макбрайд (10), Симс (8 + 7 подборов), Михайлюк (5), Арчидиаконо (3), Хартенштайн (2).
Голден Стэйт: Пул (26), Муди (11), Томпсон (11 + 5 потерь), Др. Грин (7 + 6 передач), Луни (2) – старт; Куминга (13), Джером (11), Лэмб (6), Уайзмен (4), Болдуин (3), Роллинз (0).
Финикс – Вашингтон 110:113 (30:27, 18:26, 30:27, 32:33)
Финикс: Эйтон (30 + 13 подборов), Пол (12 + 11 передач), Бриджес (10), Крэйг (6 + 8 подборов), Ли (2) – старт; Шэмет (31), Вашингтон (10), Бийомбо (7), Уэйнрайт (2).
Вашингтон: Кузма (29 + 6 передач), Бил (27 + 6 передач), Авдия (16 + 10 подборов), Гэффорд (12 + 9 подборов), Моррис (9) – старт; Кисперт (6), Гибсон (6), Бартон (6), Гудвин (2).
Денвер – Мемфис 105:91 (35:14, 20:26, 29:31, 21:20)
Денвер: Гордон (24 + 7 подборов), Браун (16), Браун (13), Йокич (13 + 12 подборов + 13 передач), Колдуэлл-Поуп (12 + 7 подборов) – старт; Хайлэнд (12), Грин (9), Чанчар (3 + 7 подборов), Ннаджи (3), Рид (0), Смит (0).
Мемфис: Морэнт (35 + 10 передач + 8 потерь), Брукс (11 + 7 подборов), Джарен Джексон (8 + 5 блок-шотов), Адамс (4 + 11 подборов), Кончар (0) – старт; Кларк (10), Родди (8), Альдама (6), Джонс (5), Уильямс (2), Тиллман (2), Чендлер (0).