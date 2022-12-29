НБА: Голден Стэйт обыграл Юту, Сакраменто Леня совершил удивительный камбэк в игре с Денвером
В среду, 28 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.
Вашингтон – Финикс 127:102 (36:21, 28:34, 29:29, 34:18)
Вашингтон: Порзингис (22), Кузма (22 + 7 передач), Гэффорд (14 + 8 подборов), Моррис (12 + 8 передач), Кисперт (7) – старт; Хатимура (30), Авдия (8 + 7 подборов), Гибсон (7), Райт (3), Дэвис (2), Кэри (0), Гудвин (0), Гилл (0).
Финикс: Эйтон (31 + 7 подборов), Пол (20 + 7 передач), Бриджес (17), Крэйг (5), Лэндейл (5) – старт; Вашингтон (10), Ли (8), Окоги (3), Уэйнрайт (3), Бийомбо (0), Шарич (0).
Детройт – Орландо 121:101 (27:23, 39:24, 26:30, 29:24)
Детройт: Богданович (14), Стюарт (11), Айви (8), Дюрен (7 + 18 подборов), Хэйс (5) – старт; Беркс (32), Бей (28 + 8 подборов), Диалло (11), Нокс (3), Джозеф (1), Ноэл (1).
Орландо: Ф. Вагнер (19), Банкеро (15), Бол (11), М. Вагнер (7), Фульц (6 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Картер (16 + 8 подборов), Энтони (8 + 6 передач), Харрис (7), Бамба (7), Скофилд (3), Хьюстан (2), Хэмптон (0).
Майами – Лейкерс 112:98 (33:25, 28:27, 34:26, 17:20)
Майами: Батлер (27 + 6 перехватов), Адебайо (23 + 14 подборов), Хирро (18 + 9 передач), Калеб Мартин (13), Винсент (12) – старт; Робинсон (8), Струс (7), Оладипо (4), Йович (0), Робинсон (0), Хайсмит (0).
Лейкерс: Джеймс (27 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Шредер (15), Брайант (11 + 8 подборов), Беверли (6 + 7 подборов), Уокер (0) – старт; Уэстбрук (15 + 8 передач), Браун (14), Гэбриэл (10), Кристи (0), Ривз (0), Тоскано-Андерсон (0 + 7 подборов).
Атланта – Бруклин 107:108 (30:31, 33:25, 17:27, 27:25)
Атланта: Мюррэй (24 + 9 подборов + 8 передач), Коллинз (21 + 8 подборов), Оконгву (18 + 13 подборов), А. Холидэй (10), Гриффин (4) – старт; Богданович (14), Джонсон (14), Форрест (2), Дж. Холидэй (0).
Бруклин: Ирвинг (28 + 8 передач), Дюрэнт (26 + 16 подборов + 8 передач), Клэкстон (17 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Симмонс (10), О'Нил (7) – старт; Миллс (12), Ватанабе (4), Сет Карри (2), Уоррен (2), Самнер (0).
Чикаго – Милуоки 119:113 OT (28:32, 29:23, 22:27, 27:24, 13:7)
Чикаго: Дерозан (42 + 10 подборов), Лавин (24), Вучевич (15 + 14 подборов), Уильямс (8), Досунму (6) – старт; Драгич (12), Драммонд (7 + 13 подборов), Грин (5), Терри (0), Уайт (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (45 + 22 подбора + 7 передач + 5 потерь), Б. Лопес (14 + 4 блок-шота), Аллен (13), Картер (5), Коннотон (0 + 7 подборов) – старт; Портис (20 + 11 подборов), Хилл (8), Инглс (5), Мэттьюз (3), Боучэмп (0).
Новый Орлеан – Миннесота 119:118 (24:28, 25:27, 37:33, 33:30)
Новый Орлеан: Уильямсон (43), Мерфи (21), Макколлум (20 + 6 передач), Маршалл (12 + 7 подборов), Валанчюнас (12 + 11 подборов) – старт; Альварадо (5), Дэниэлс (3), Хэйс (3), Грэм (0), Нэнс (0).
Миннесота: Расселл (27), Эдвардс (27), Макдэниэлс (19 + 7 подборов), Гобер (10 + 8 подборов + 4 блок-шота), Риверс (5) – старт; Науэлл (14), Рид (13), Форбс (2), Найт (1).
Голден Стэйт – Юта 112:107 (27:37, 27:22, 34:35, 24:13)
Голден Стэйт: Пул (26 + 6 потерь), Дивинченцо (19), Лэмб (10), Др. Грин (6 + 9 подборов), Луни (6 + 12 подборов) – старт; Джером (17 + 7 подборов), Болдуин (11), Куминга (9), Уайзмен (4), Муди (4).
Юта: Маркканен (29 + 16 подборов), Кларксон (22), Вандербилт (10 + 9 подборов), Олиник (9), Конли (5 + 10 передач) – старт; Секстон (11), Бизли (7), Александер-Уокер (6), Кесслер (6), Гэй (2).
Сакраменто – Денвер 127:126 (24:40, 38:35, 32:30, 33:21)
Сакраменто: Фокс (31 + 13 передач), Сабонис (31 + 10 подборов), Барнс (8), Хертер (6), Мюррэй (5) – старт; Монк (33), Митчелл (5), Лайлс (5 + 9 подборов), Окпала (3), Холмс (0).
Денвер: Йокич (40 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хайлэнд (20 + 11 передач), Портер (19 + 7 подборов), Ннаджи (14), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Чанчар (9), Браун (9), Смит (4), Рид (3), Джордан (1 + 7 подборов).