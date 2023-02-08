"Без вас я не стал бы собой": ЛеБрон - о своем рекорде в НБА

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил рекорд по количеству набранных очков в Национальной баскетбольной лиги.

Американский баскетболист превзошел достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара. По словам 38-летнего спортсмена, он очень счастлив достичь такого результата, однако это не случилось бы, если бы не его окружение.

"Хочу сказать спасибо преданным болельщикам Лейкерс. Вы единственные в своем роде. Стоять рядом с такой великой легендой, как Карим, многое значит для меня. Это большое счастье. Пожалуйста, поаплодируйте стоя капитану, пожалуйста…".

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"Моей прекрасной жене, дочери, двум моим мальчикам, моим друзьям… Всем, кто был со мной эти 20 с лишним лет, хочу сказать большое спасибо, потому что без вас я не стал бы собой. Я благодарен НБА, Адаму Сильверу, покойному великому Дэвиду Стерну за то, что позволили мне стать частью того, о чем я всегда мечтал", - отметил Джеймс.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА.