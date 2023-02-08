"Обладает необъяснимой сущностью": Абдул-Джаббар - о рекорде Джеймса

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил новый рекорд по количеству набранных очков в НБА.

38-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара. Американец поделился мнением о том, что его рекорд побит.

"Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И она продолжается уже 20 лет. Нужно отдать ему должное за то, как он играл, как он держался и доминировал. Он обладает этой необъяснимой сущностью, которую называют лидерскими качествами".

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"Я осознавал, что мой рекорд с большой вероятностью будет побит. Это должен был сделать тот, кто постоянно сосредоточен на нападении", - приводит слова Карима ESPN.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты соревновательного дня.