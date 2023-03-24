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Баскетбол

Михайлюк стал одним из лучших в составе Шарлотт, но команда все равно проиграла Новому Орлеану

Украинский баскетболист показал ярку игру в проигранном матче НБА.
Сегодня, 07:38
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь с четверга на пятницу состоялись очередные матча НБА, в котором Шарлотт на выезде играл с Новым Орлеаном.

В составе гостей отличную игру показал украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Спортсмен провел на паркете 29 минут и 31 секунду, за которые набрал 15 очков, совершил два подбора и одну передачу. Также Михайлюк сделал два подбора, допустил один фол и одну потерю.

Несмотря на яркое выступление украинца, Шарлотт проиграл с крупным счетом - 96:115.

Новый Орлеан – Шарлотт 115:96 (37:24, 25:33, 26:24, 27:15)

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 11 подборов + 10 передач), Макколлум (20), Валанчюнас (20 + 19 подборов), Мерфи (19), Джонс (2) – старт; Маршалл (16), Темпл (3), Ричардсон (3), Дэниэлс (2), Эрнангомес (0), Хэйс (0), Льюис (0), Нэнс (0).

Шарлотт: Вашингтон (18), Хэйворд (12 + 6 передач), Ричардс (9 + 14 подборов), Убре (8), Розир (5) – старт; Михайлюк (15), Тор (9), Макгауэнс (8 + 6 передач), Смит (8), Джонс (4).


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