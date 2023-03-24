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НБА: Кливленд вырвал победу у Бруклина, Оклахома без шансов проиграла Клипперс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:50
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В четверг, 23 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.

Бруклин проиграл Кливленду, Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком проиграл Новому Орлеану, Орландо переиграл Нью-Йорк, Клипперс победил Оклахому.

Результаты матчей НБА за 23 марта

Орландо – Нью-Йорк 111:106 (24:22, 29:23, 22:30, 36:31)

Орландо: Банкеро (21), Картер (16 + 8 подборов), Ф. Вагнер (16 + 6 передач), Фульц (10 + 8 передач), Г. Харрис (9) – старт; Энтони (18), М. Вагнер (11 + 7 подборов), Хьюстан (8), Битадзе (2).

Нью-Йорк: Куикли (25 + 7 передач), Граймс (25 + 6 передач), Рэндл (23 + 9 подборов), Барретт (10 + 5 потерь), Робинсон (2 + 12 подборов) – старт; Харт (7), Хартенштайн (6), Топпин (5), Макбрайд (3).

Бруклин – Кливленд 114:116 (33:31, 28:29, 30:25, 23:31)

Бруклин: Бриджес (32), Динуидди (25 + 12 передач), Клэкстон (11 + 9 подборов), К. Джонсон (5), Финни-Смит (4) – старт; Харрис (15), О'Нил (12 + 8 подборов), Шарп (6), Ватанабе (4), Сет Карри (0).

Кливленд: Митчелл (31), Э. Мобли (26 + 16 подборов + 4 блок-шота), Гарлэнд (13 + 8 передач), Аллен (12 + 10 подборов), Окоро (11) – старт; Леверт (12), Осман (8), Стивенс (3), Рубио (0 + 7 передач).

Клипперс – Оклахома-Сити 127:105 (36:29, 18:25, 38:26, 35:25)

Клипперс: Ленард (32 + 6 передач), Уэстбрук (24 + 7 передач), Гордон (8), М-с Моррис (6), Зубац (6 + 10 подборов) – старт; Хайлэнд (16 + 7 передач), Мэнн (14), Батюм (12), Ковингтон (7), Пламли (2 + 7 подборов), Коффи (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30), Гидди (18), Джейлен Уильямс (16), Джейлин Уильямс (8 + 9 подборов), Дорт (3) – старт; Дженг (9), Уотерс (6), Мэнн (5), Робинсон-Эрл (4), Уиггинс (3), Сарр (3), Джо (0), Шарич (0).


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