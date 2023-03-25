Михайлюк показал свой второй лучший результат в сезоне в победном матче над Далласом

Украинский баскетболист второй день подряд феерит за Шарлотт.

В ночь с пятницы на субботу состоялись очередные матча НБА, в котором Шарлотт на выезде играл с Далласом.

В составе гостей хорошею игру показал украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Спортсмен провел на паркете 36 минут и 35 секунд, что является наибольшим показателем в команде. За это время он набрал 13 очков, совершил три подбора и три передачи. Также Михайлюк допустил пять фолов и две потери.

По итогу четырех четвертей Шарлотт победил со счетом - 117:109.

Отметим, что вчера, 24 марта, Михайлюк стал одним из лучших в составе Шарлотт в проигранном матче Новому Орлеану.