Михайлюк показал свой второй лучший результат в сезоне в победном матче над Далласом
Украинский баскетболист второй день подряд феерит за Шарлотт.
В ночь с пятницы на субботу состоялись очередные матча НБА, в котором Шарлотт на выезде играл с Далласом.
В составе гостей хорошею игру показал украинский баскетболист Святослав Михайлюк.
Спортсмен провел на паркете 36 минут и 35 секунд, что является наибольшим показателем в команде. За это время он набрал 13 очков, совершил три подбора и три передачи. Также Михайлюк допустил пять фолов и две потери.
По итогу четырех четвертей Шарлотт победил со счетом - 117:109.
Отметим, что вчера, 24 марта, Михайлюк стал одним из лучших в составе Шарлотт в проигранном матче Новому Орлеану.