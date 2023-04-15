НБА. Плей-ин: Майами и Миннесота прошли в плей-офф, обыграв Чикаго и Оклахому
В пятницу, 14 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись последние матчи плей-ин.
Майами обыграл Чикаго, а Миннесота переиграла Оклахому в матчах за выход в плей-офф.
Результаты матчей НБА за 14 апреля
Майами – Чикаго 102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23)
Майами: Батлер (31), Струс (31), Хирро (12 + 8 подборов + 7 передач), Адебайо (8 + 17 подборов), Винсент (0) – старт; Лав (9), Калеб Мартин (6), Лаури (5).
Чикаго: Дерозан (26 + 9 передач), Карузо (16), Лавин (15 + 5 потерь), Вучевич (12 + 9 подборов), Беверли (0) – старт; Уайт (14), Драммонд (6 + 8 подборов), Уильямс (2), Досунму (0), Д. Джонс (0).
Миннесота – Оклахома-Сити 120:95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17)
Миннесота: Таунс (28 + 11 подборов), Гобер (21 + 10 подборов), Эдвардс (19 + 10 подборов + 6 передач), Конли (14), Александер-Уокер (12 + 6 передач) – старт; Андерсон (11), Майнотт (7), Принс (6), Риверс (2), Маклафлин (0), Найт (0), Мур (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (17), Дорт (17 + 8 подборов), Джейлин Уильямс (8), Гидди (6) – старт; Джо (7), Уотерс (5), Уиггинс (4), Дженг (4), Робинсон-Эрл (3), Шарич (2), Мэнн (0).