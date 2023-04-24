iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Голден Стэйт сравнял счет в противостоянии с Сакраменто, Денвер впервые уступил Миннесоте

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:42
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Бостон в третий раз обыграл Атланту, Денвер проиграл Миннесоте, Сакраменто не дожал Голден Стэйт и другие.

Результаты матчей НБА за 23 апреля

Нью-Йорк – Кливленд 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22)

Нью-Йорк: Брансон (29 + 6 передач), Барретт (26), Харт (19 + 7 подборов), Робинсон (12 + 11 подборов), Рэндл (7) – старт; Топпин (5 + 8 подборов), Макбрайд (3), Хартенштайн (1 + 8 подборов), Куикли (0).

Кливленд: Гарлэнд (23 + 10 передач), Аллен (14), Леверт (14 + 9 подборов), Э. Мобли (12 + 7 подборов), Митчелл (11 + 6 потерь) – старт; Осман (10), Окоро (9), Грин (0), Рубио (0).

Счет в серии: 3:1

Голден Стэйт – Сакраменто 126:125 (31:32, 34:37, 37:23, 24:33)

Голден Стэйт: Карри (32), Томпсон (26), Пул (22), Уиггинс (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Луни (8 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Др. Грин (12 + 10 подборов + 7 передач), Дивинченцо (3), Муди (3), Пэйтон II (2), Куминга (0).

Сакраменто: Фокс (38 + 9 подборов), Мюррэй (23 + 7 подборов), Сабонис (14 + 7 подборов + 8 передач), Барнс (9), Хертер (2) – старт; Монк (16), Митчелл (12), Лень (6), Лайлс (5), Эдвардс (0).

Счет в серии: 2:2

Атланта – Бостон 121:129 (25:35, 28:30, 34:27, 34:37)

Атланта: Янг (35 + 15 передач), Хантер (27 + 7 подборов), Мюррэй (23 + 9 подборов + 6 передач), Капела (10 + 7 подборов), Коллинз (5) – старт; Богданович (8), Оконгву (6), Бей (5), Джонсон (2).

Бостон: Тейтум (31 + 7 подборов), Браун (31), Смарт (19), Уайт (18), Хорфорд (0 + 11 подборов) – старт; Брогдон (14), Р. Уильямс (13 + 15 подборов), Хаузер (3), Г. Уильямс (0), Мускала (0), Притчард (0).

Счет в серии: 1:3 

Миннесота – Денвер 114:108 OT (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12)

Миннесота: Эдвардс (34), Конли (19 + 8 передач), Таунс (17 + 11 подборов), Гобер (14 + 14 подборов), Александер-Уокер (8) – старт; Андерсон (11), Принс (6), Риверс (5), Науэлл (0), Маклафлин (0).

Денвер: Йокич (43 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (19 + 7 подборов), Портер (15), Гордон (14 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Б. Браун (11), Джордан (1), Грин (0), К. Браун (0).

Счет в серии: 0:3


Статьи по теме

Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто
"Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа "Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа
Нам или Динамо? Комментатора матча Динамо – Шахтер обвинили в заангажированности Нам или Динамо? Комментатора матча Динамо – Шахтер обвинили в заангажированности
Украинец Новиков вошел в тройку сильнейших людей в мире Украинец Новиков вошел в тройку сильнейших людей в мире
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А
Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

НБА10:47
Карри допустил грубую ошибку, которая едва не стоила Уорриорз победы над Сакраменто
Бокс10:30
"Многие получат этот поединок мечты": Уайлдер - о бое с Джошуа
Украина10:14
Нам или Динамо? Комментатора матча Динамо – Шахтер обвинили в заангажированности
Другие10:05
Украинец Новиков вошел в тройку сильнейших людей в мире
Украина10:03
Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию
Другие страны09:50
Новая профессия: Роналду испытал себя в роли фотографа
Европа09:31
Два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче
Бокс09:30
Майки Гарсия изъявил желание, чтобы Ломаченко провел бой с Гарсией или Дэвисом
Европа09:10
Нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента
НБА08:47
Плей-офф НБА: сенсации и победы в четвертых матчах первого раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK