НБА: Голден Стэйт сравнял счет в противостоянии с Сакраменто, Денвер впервые уступил Миннесоте
В воскресенье, 23 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Бостон в третий раз обыграл Атланту, Денвер проиграл Миннесоте, Сакраменто не дожал Голден Стэйт и другие.
Результаты матчей НБА за 23 апреля
Нью-Йорк – Кливленд 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22)
Нью-Йорк: Брансон (29 + 6 передач), Барретт (26), Харт (19 + 7 подборов), Робинсон (12 + 11 подборов), Рэндл (7) – старт; Топпин (5 + 8 подборов), Макбрайд (3), Хартенштайн (1 + 8 подборов), Куикли (0).
Кливленд: Гарлэнд (23 + 10 передач), Аллен (14), Леверт (14 + 9 подборов), Э. Мобли (12 + 7 подборов), Митчелл (11 + 6 потерь) – старт; Осман (10), Окоро (9), Грин (0), Рубио (0).
Счет в серии: 3:1
Голден Стэйт – Сакраменто 126:125 (31:32, 34:37, 37:23, 24:33)
Голден Стэйт: Карри (32), Томпсон (26), Пул (22), Уиггинс (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Луни (8 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Др. Грин (12 + 10 подборов + 7 передач), Дивинченцо (3), Муди (3), Пэйтон II (2), Куминга (0).
Сакраменто: Фокс (38 + 9 подборов), Мюррэй (23 + 7 подборов), Сабонис (14 + 7 подборов + 8 передач), Барнс (9), Хертер (2) – старт; Монк (16), Митчелл (12), Лень (6), Лайлс (5), Эдвардс (0).
Счет в серии: 2:2
Атланта – Бостон 121:129 (25:35, 28:30, 34:27, 34:37)
Атланта: Янг (35 + 15 передач), Хантер (27 + 7 подборов), Мюррэй (23 + 9 подборов + 6 передач), Капела (10 + 7 подборов), Коллинз (5) – старт; Богданович (8), Оконгву (6), Бей (5), Джонсон (2).
Бостон: Тейтум (31 + 7 подборов), Браун (31), Смарт (19), Уайт (18), Хорфорд (0 + 11 подборов) – старт; Брогдон (14), Р. Уильямс (13 + 15 подборов), Хаузер (3), Г. Уильямс (0), Мускала (0), Притчард (0).
Счет в серии: 1:3
Миннесота – Денвер 114:108 OT (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, 18:12)
Миннесота: Эдвардс (34), Конли (19 + 8 передач), Таунс (17 + 11 подборов), Гобер (14 + 14 подборов), Александер-Уокер (8) – старт; Андерсон (11), Принс (6), Риверс (5), Науэлл (0), Маклафлин (0).
Денвер: Йокич (43 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (19 + 7 подборов), Портер (15), Гордон (14 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Б. Браун (11), Джордан (1), Грин (0), К. Браун (0).
Счет в серии: 0:3